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На улице Свободы прочитают стихи о любви
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На улице Свободы прочитают стихи о любви 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Почитатели творчества Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Константина Симонова соберутся в Музее истории ВМФ, расположенном на берегу Химкинского водохранилища. В ближайшее воскресенье, 1 апреля, здесь пройдет поэтический вечер «Три истории любви».
Перед гостями выступит Евгений Баранов.
— Никто не смог описать чувство любви так, как это сделали русские поэты. Они раскрыли полный спектр этого прекрасного, но иногда коварного чувства. Поэтому мы хотим посвятить вечер именно любви и приглашаем всех желающих на поэтический вечер, — сообщили в пресс-службе парка.
Начало в 17.45. Музей истории ВМФ находится в парке «Северное Тушино» по адресу: ул. Свободы, владение 44–48. (то)
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