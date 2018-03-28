На улице Свободы прочитают стихи о любви

— Никто не смог описать чувство любви так, как это сделали русские поэты. Они раскрыли полный спектр этого прекрасного, но иногда коварного чувства. Поэтому мы хотим посвятить вечер именно любви и приглашаем всех желающих на поэтический вечер, — сообщили в пресс-службе парка.

Начало в 17.45. Музей истории ВМФ находится в парке «Северное Тушино» по адресу: ул. Свободы, владение 44–48. (то)