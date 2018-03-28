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На улице 4-я Новоселки провели занятия по прикладному искусству
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На улице 4-я Новоселки провели занятия по прикладному искусству 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Специалисты филиала «Войковский» ТЦСО «Тимирязевский» провели для жителей пожилого возраста из Молжаниновского несколько открытых мастер-классов. Встречи состоялись во вторник, 27 марта, и были посвящены прикладному искусству.
— Сначала прошел мастер-класс по декупажу. Из салфеток участники встречи научились делать лебедей. После этого состоялось занятие по оригами. Из бумаги мы мастерили различные поделки, — рассказали в ТЦСО.
Напомним, занятия проходят каждый вторник по адресу улица 4-я Новоселки, дом 2 (управа района). Вход свободный, предварительная запись для участия не требуется. (то)
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