На улице 4-я Новоселки провели занятия по прикладному искусству

Специалисты филиала «Войковский» ТЦСО «Тимирязевский» провели для жителей пожилого возраста из Молжаниновского несколько открытых мастер-классов. Встречи состоялись во вторник, 27 марта, и были посвящены прикладному искусству.

— Сначала прошел мастер-класс по декупажу. Из салфеток участники встречи научились делать лебедей. После этого состоялось занятие по оригами. Из бумаги мы мастерили различные поделки, — рассказали в ТЦСО.

Напомним, занятия проходят каждый вторник по адресу улица 4-я Новоселки, дом 2 (управа района). Вход свободный, предварительная запись для участия не требуется. (то)