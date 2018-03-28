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Российские чиновники пожалели денег и пошли кутить в день траура
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Российские чиновники пожалели денег и пошли кутить в день траура 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники Тобольского районного центра культуры не стали отменять банкет, посвященный их профессиональному празднику, сообщает Ura.ru. День проведения корпоратива совпал с днем национального траура, объявленным в России 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.
Мероприятие в честь Дня работника культуры прошло днем в ресторане при гостинице. Как утверждает менеджер заведения, заказчики не пытались перенести застолье.
Директор центра Римма Бизина сообщила, что узнала об объявлении национального траура только утром 28 марта. Она отметила, что ее подчиненный позвонил в ресторан в начале рабочего дня и попытался отменить банкет, но в заведении отказали. «Их тоже можно понять, у них продукты бы пропали, а у нас деньги», — добавила Бизина.
В общей сложности на мероприятие было потрачено около 65 тысяч рублей. Банкет был частной инициативой работников центра, поскольку районный праздник в сельском доме культуры состоялся 27 марта.
Национальный траур объявлен в связи с гибелью 64 человек в результате пожара в торговом центре в Кемерове. Среди жертв 41 ребенок.
В России в дни национального траура на всей территории страны приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании по предложению традиционно отменяют развлекательные мероприятия и передачи. Национальный траур объявляется указом президента.
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