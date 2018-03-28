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В Самаре проходят XVIII краеведческие чтения им. К. П. Головкина
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В Самаре проходят XVIII краеведческие чтения им. К. П. Головкина 

ТРК Губерния 23 минуты назад
260 школьников рассказали про открытия в области этнографии и истории. Информацию собирали по всей Самарской области. Общались со старожилами и изучали архивные материалы. Свои работы дети представили на XVIII областных юношеских краеведческих чтениях. Традиционно их посвятили самарскому меценату, купцу, просветителю и художнику Константину Головкину.
Три года семья Полянцевых по крупицам собирала информацию про Василия Прокофьевича Хазова, полного кавалера Георгиевского креста. В 1916 году он участвовал в Брусиловском прорыве. Теперь прапраправнук героя Михаил Полянцев с гордостью рассказывает о родственнике на областных краеведческих чтениях. «Крест I степени он получил в одном из октябрьских боев. Он получил тяжелое ранение в грудь, но поле боя не покинул, продолжил не только сражаться сам, но и командовал подчиненными. И за это представитель ставки верховного главнокомандующего Брусилова наградил его георгиевским крестом I степени. Так он стал полным георгиевским кавалером», — рассказал Михаил Полянцев. Его дедушка Иван Полянцев добавил: «Началось все с того, что мы начали готовить дерево жизни семейное. У нас в настоящее время 705 человек. И георгиевских кавалеров у нас не только один Хазов Василий Прокофьевич, а их четыре человека, но остальные получили только по одному кресту».
Ольга Осипова тоже объехала весь поселок в поиске интересных и достоверных фактов истории. В Кинельском районе она общалась со старожилами, изучала легенды, собирала сказания. Внимание девушки привлекли названия озер — Уткино, Щучье и Медвежье. «Старожилы рассказывают, что давно в наших лесах водились медведицы. И вот случилась беда, ранили медведицу, зашла она в это озеро и стала тонуть. Рев разносился по всей округе поселка. С той поры и стали называть это озеро Медвежье», — поделилась участница чтений.
Краеведческие чтения, которые посвящены самарскому меценату, просветителю и художнику Константину Головкину, проводятся в XVIII раз. Организаторы предложили увековечить имя известного человека на мемориальной доске. Руководитель областного Центра детско-юношеского туризма и краеведения Галина Огарева заявила: «Мы подняли этот вопрос о том, чтобы памятную доску повесить на здании, расположенном на Куйбышева, 131, где он часто бывал, устраивал выставки самарских художников. Он многое сделал для развития культуры в Самарском регионе».
На краеведческих чтениях всего 10 секций. Победители смогут отправить свою работу на Всероссийский конкурс.
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