Дональд Гловер высмеял свой уход из анимационного «Дэдпула» в формате шуточного 15-страничного сценария к сериалу

В нём герой размышляет, почему «шоу отменили», и шутит о биткоине, расизме и политике Marvel.

«Дэдпул» должен был выйти в эфир до конца 2018 года, однако 25 марта стало известно, что шоураннер Дональд Гловер и канал FX покинули проект из-за творческих разногласий с Marvel.

Некоторые пользователи сети считали, что настоящей причиной мог стать плотный график актёра и сценариста. Ранее он закончил работу над вторым сезоном собственного сериала «Атланта» и спин-оффом «Звёздных войн» о Хане Соло. Кроме того, он — музыкант, и готовится к записи очередного альбома.

Несколько дней спустя после новости о том, что он не будет заниматься мультфильмом о бессмертном наёмнике, Гловер прокомментировал ситуацию в своём Твиттере.

После этого он опубликовал в соцсети пятнадцатистраничный сценарий, якобы написанный для шоу, в котором заставляет главного героя издеваться над ситуацией, шутить об отмене сериала и мотивах Marvel.

Действие «серии» происходит в Африке, и по сюжету Дэдпула нанимают, чтобы охранять последнего на свете самца северного белого носорога — Судана. Его реальный прототип усыпили 19 марта.

Супергерою обещают вознаграждение в биткоинах, вокруг чего построено множество шуток о курсе криптовалюты: с каждым его изменением тот меняет своё мнение о том, в стоящее ли дело он ввязался.

(Дэдпул смотрит на экран телефона)

— Господи. Он упал настолько? Я же был, как Джонни Депп в «Пиратах Карибского моря», а стал, как… Джонни Депп в «Пиратах Карибского моря». Ну и дела.

В сценарий наполнен отсылками к современной поп-культуре, от рэп-исполнителей, в том числе 50 Cent, до Fortnite («Буду тырить лам у детишек»).

Большая часть текста посвящена тому, как Дэдпул разговаривает сам с собой. При этом он обращается одновременно к носорогу, которого сопровождает, и читателям, жалея, что те — «не зрители».

Герой заявляет, что даже не злится на то, что сериал «отменили», ведь на «жестокого белого мужика, обожающего огнестрел» на телевидении никто смотреть не будет, кроме Дональда Трампа

Он размышляет, что шоу могли закрыть «из-за расизма».

— Да ну, ведь все сценаристы были чёрными. Да и все отсылки в сериале — тоже «чёрные». Я слышал, что они «проели» весь бюджет, заказывая обеды в ресторане ямайской кухни каждую неделю.

(Судан жуёт траву)

— Ах да, ты прав, «Чёрная пантера».

Носорог «говорит» Дэдпулу, что причиной отмены могли быть то, как жёстко он шутил о Marvel в некоторых эпизодах.

— Что? Шутки про Marvel в той серии? Да ладно! Я просто сказал, что Marvel хочет продавать игрушки пятилетним мальчикам и пятидесятилетним педофилам. Это же смешно! Они же в курсе, они понимают.

Ближе к финалу герой ввязывается в перестрелку, узнав, что его наниматель — на самом деле злодей, во время которой противники жалуются на его шутки.

Последний эпизод сценария происходит в доме Дэдпула, где оказывается, что он клонировал и убил носорога ради его шкуры и рогов, которыми украсил новые пистолеты. Завершается «серия» титром: «Светлой памяти Судана, последнего самца белого носорога».

На данный момент неизвестно, отказалась ли Marvel от производства мультсериала, рассчитанного на взрослую аудиторию, или продолжит работать над ним с кем-то ещё.

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