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Городской этап патриотического конкурса чтецов завершился в Самаре
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Городской этап патриотического конкурса чтецов завершился в Самаре 

ТРК Губерния 1 час назад
«Нас водила молодость» — городской этап патриотического конкурса чтецов с таким названием прошел в Самаре. Он посвящен 100-летнему юбилею комсомола. В проекте с осени прошлого года уже выступили участники возрастных категорий 10-14 и 15-25 лет. В этот раз поэзию, прозу и авторские произведения публике представили чтецы старше 26 лет.
Александр Дзюбенко читает стихи своего сочинения. Рассказывает, что поэзией занимается со школы, это его хобби. Молодой человек работает неврологом в Самарском госпитале ветеранов войн. Фронтовые истории слышит часто, вместе с пациентами проживает то, что им довелось перенести. «Я считаю, что нужно помнить и о славных, и о горьких страницах нашей истории, необходимо этого никогда не забывать», — поделился участник конкурса.
На площадке библиотеки № 15 Кировского района Самары на конкурсе «Нас водила молодость» встретились чтецы в трех жанрах: поэзия, проза, авторские произведения. За день здесь выступают 80 человек со всего города. Акция областная, сейчас завершается муниципальный этап. Директор Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Татьяна Гаврилина отметила: «Мероприятие носит больше патриотический, объединяющий характер, мы русские, мы объединяемся в минуты горя и хочется, чтобы библиотека стала местом для объединения».
По словам председателя МОО «Самарский литературный центр В. Шукшина» Геннадия Матюхина, интерес к жанру художественного слова не ослаб. И, хотя этот жанр считается умирающим, такие конкурсы очень способствуют тому, чтобы литература, которая звучит со сцены, принимала активное участие в формировании людей и молодого поколения.
Финалисты городского этапа пройдут на региональный. Завершится конкурс большим выступлением в Самарской губернской думе.
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