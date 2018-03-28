Владивосток жалуется на «завоз» крупных тараканов в дома

Жители Владивостока пожаловались на «завоз» крупных тараканов в дома, рассказ одной из горожанок опубликовало инстаграм-сообщество revizor_vdk, сообщает PRIMPRESS.

По словам женщины, на днях у них в подъезде появились «желтые бумаги», рекламирующие одну из компаний, занимающуюся борьбой с насекомыми. Листовки призывали травить тараканов «без запаха и с гарантией».

«И в этот же день в квартире появились тараканы! Причем только взрослые особи, маленьких нет. В доме маленький ребенок, и травить вообще любым ядом опасно. Вот это только у нас совпадение? Или действительно «специалисты» вместе с объявлениями завозят и насекомых?» — задалась вопросом жительница дома.

В комментариях к посту нашлось много тех, кто поддержал горожанку и поделился подобными историями.

«У нас в Снеговой Пади люди жаловались, что тараканов в замочные скважины засовывали, в подъезде подбрасывались коробки с тараканами».

«Так всегда делали. Тем самым за счет тараканов процветает их бизнес».

«Да, есть такое, появляются листовки, появляются тараканы, они их и приносят».

«Да уже давно ловят жильчане людей, которые в подъезды коробки с тараканами бросают и эти листовки клеят! Где наша полиция, она не реагирует!»

Ранее в компании по дезинфекции PRIMPRESS рассказали, что избавиться от насекомых можно, конечно, и самостоятельно, но тут стоит учесть, что есть препараты с различной степенью опасности. Поэтому перед обработкой помещения в обязательном порядке надо ознакомиться с инструкцией и строго ей следовать. Ни в коем случае нельзя покупать дезинфицирующие препараты в сомнительных местах.

Перед обработкой помещение нужно тщательно подготовить — убрать все продукты питания и посуду, а также спрятать постельное белье и одежду, которые обрабатывать дезинфицирующим средством запрещено. Если в помещении проживает ребенок, то обязательно надо убрать все его вещи и игрушки, чтобы максимально обезопасить его. На момент обработки домашние животные также должны находиться за пределами помещения.

После проведения процедуры по уничтожению насекомых помещение следует покинуть как минимум на два часа, предварительно приоткрыв окна. Через пять-шесть часов после обработки следует провести уборку помещения: протереть водно-содовым раствором полы, столы, дверные ручки и остальные места, с которыми часто приходится соприкасаться.

Но все же специалисты рекомендуют не рисковать и обратиться в соответствующие компании, так как они используют профессиональные сертифицированные препараты, которые позволяют проводить обработку с максимальной эффективностью.