В Орловском полесье «растят» деревья из пуговиц и бусин

В визит-центре национального парка «Орловское полесье» больше года проходят тематические мастер-классы для детей, сообщили RIA57 в пресс-службе Нацпарка.

На занятиях дети не только учатся любить природу, узнают много интересного о животных и растениях, но и приобретают навыки мастерства в различных техниках.

Форма подобных занятий для ребят очень интересна, поэтому в эти дни в «экологической мастерской» достаточно многолюдно. В минувший вторник в учебной аудитории визит-центра прошел мастер-класс, посвященный Международному дню леса. Ученицы Жудерской школы, члены лесничества «Березка» собирали панно «Дуб» под руководством специалиста по экологическому просвещению и туризму Татьяны Горбуновой

Это не просто дерево — его ствол, ветви и крону кропотливо создавали из бисера, пуговиц, страз и пайеток. Новая техника вызвала большой интерес у юных лесоводов. Творческий процесс очень увлек участниц, несмотря на то, что длился несколько часов. Итогом занятия стала картина, которая в дальнейшем будет представлена на выставке детских творческих работ.

Подобные занятия помогают воспитывать бережное отношение детей к окружающей среде. Чтобы ребёнок научился понимать природу, чувствовать её красоту, читать её язык, беречь её богатства, необходимо заинтересовать и увлечь его, подобрав технику, материалы, порой даже самые обычные или неожиданные.