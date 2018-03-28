Как выглядела Мадонна, когда ее знали только соседские дети

За год до того, как Мадонна впервые появилась на телевидении и уверенно заявила ведущему American Bandstand Дику Кларку, что собирается «править миром», о ее намерениях уже знал фотограф Ричард Корман. За месяц до выхода дебютного альбома Мадонны Корман сделал несколько снимков будущей суперзвезды, а в 2013 году выпустил с ними книгу «Мадонна Нью-Йорк 83».

Источник: Richard Corman

Корман, тогда еще учившийся у фотографа Ричарда Аведона , познакомился с Мадонной по совету своей матери, кастинг-директора. Кис Корман впервые увидела певицу на пробах в фильм Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа» (режиссер начал съемки еще в 1983 году) и предложила сыну с ней связаться.

Когда Корман приехал в Нижний Ист-Сайд и вошел в дом без лифта, где жила Мадонна , ему нужно было за деньги позвонить по телефону-автомату, чтобы попасть внутрь. Но когда соседские дети узнали, к кому Ричард пришел, то, как вспоминает фотограф, «волны расступились».

Мадонна подала ему кофе и жвачку на серебряном блюде, а затем он достал камеру.

«Я обожаю Мадонну и уважаю ее, я считаю, что у нее выдающиеся способности. Но важно заметить, что я не безумный ее фанат. Эта книга — дань уважения тому периоду и нынешнему времени. Что меня больше всего волнует в этих фотографиях — все они, абсолютно каждая, словно были сняты вчера», — объясняет фотограф.

«Я ценю ее чувственность и ее юмор. У нее была такая красота, какой я никогда не видел до того момента и никогда не увижу в будущем. Она опережала поп-культуру того времени, но никто из нас этого не знал. Те серьги, которые я теперь вижу на каждом углу. Этот искусственный жемчуг повсюду. Эти темные корни — сейчас все так красят волосы. И красные губы. Это взрывает мне мозг».

Пересматривая фотографии для книги, Корман заметил кое-что в знаменитой нарисованной родинке Мадонны, которая волновала его даже 30 лет спустя: «Я не понимал, что это за цвет, пока не посмотрел на снимки так пристально, как сейчас. Потом я понял, что она фиолетовая — чтобы сочеталась с тенями для век. Ее обувь, ее взгляд, небрежно распущенные волосы, джинсы — каждая деталь была просто идеальна».

На крыше дома, где жила Мадонна. Корман называет этот снимок одним из своих любимых: «Она вдохновлена детьми — так же как и они вдохновлены ею».

«На этом кадре она уже не поглощена детьми. Она занята камерой. Она передает мне свой настрой».

Перед винным магазином в Нижнем Ист-Сайде.

Мадонна в роли Золушки для ремейка, который так и не увидел свет. «Она была бы великолепна», — уверен Корман.

У дома престарелых в Нижнем Ист-Сайде. «Они смотрели на нее словно на инопланетянина, каких никогда раньше не видели», — уверяет фотограф.

Съемка для журнала.

«Она относилась к себе с большим юмором. Надеть такое могла только она».

«Не думаю, что она когда-нибудь была более красивой», — говорит Корман.

«Она была такой оторвой. Очень своенравной, сексуальной и энергичной».

Мадонна выступает на съемках фильма «Зрительный поиск» в 1983 году. «Никто не знал, кто она такая, и она сразила всех наповал».