#Кемеровомыстобой: вся Россия скорбит по погибшим

В Москве народный мемориал на Манежной площади утопает в цветах и детских игрушках. Чтобы возложить их приходится отстоять в очереди. Горят сотни свечей. Звучит траурная музыка. Люди уже вторые сутки идут сюда нескончаемым потоком. Среди пришедших много школьников. Многие подолгу стоят перед фотографиями погибших. Некоторые не могут сдержать слез.

Стихийный мемориал возник и у представительства Кемеровской области в Москве. Здесь также не сдерживают слез.

Валентина Матвиенко. "Вся Россия сострадает, вся Россия скорбит. На душе у всех такой камень. Это горе задело каждого. Нам надо его вместе пережить и сделать все, чтобы никогда ничего подобного в нашей стране не произошло", — заявила председатель Совета Федерации

По всей стране приспущены государственные флаги — над Кремлем, домом правительства, Госдумой . Над госучреждениями по всей стране. Во Владивостоке к импровизированным мемориалам на площадях и в скверах пришли тысячи горожан. В небо запустили сотни белых шаров.

"Я даже говорить не могу. Просто боль и скорбь. Прониклась так, потому что сама мама. И представляю как страшно родителям терять своих детей, как страшно родственникам терять своих близких", — говорит Юлия Байкина.

В городе начался сбор средств, в помощь родственникам погибших. С благословения патриарха в храмах отслужили панихиды. В Минусинске и Иркутске в небо также выпустили сотни белых воздушных шаров

В Рубцовске траурную акцию провели на центральной площади. Тысячи цветов, сотни игрушек. Охапки алых гвоздик в центре Томска. А в книге соболезнований слова поддержки. В Санкт-Петербурге мемориал организовали на Марсовом поле. Сюда пришли не только взрослые, но и дети. Целыми классами. Неравнодушие проявили тысячи петербуржцев. Многие с трудом подбирают слова поддержки родителям погибших детей.

Вместе с Кемерово скорбят Крым и Севастополь. В городе-герое траурную акцию провели у памятника затопленным кораблям. Люди кладут цветы и детские игрушки, зажигают свечи.

Слова поддержки приходят не только из российских городов. Во многих наших посольствах за рубежом открыты книги памяти. Во Франции записи оставили десятки людей. В православной церкви на набережной Бронли отслужили панихиду, на которую пришли сотни неравнодушных людей.

Цветы, игрушки несут и к зданию российского посольства на Украине. Не смогли остаться в стороне от кемеровской трагедии сотни киевлян.

В знак солидарности приспущены государственные флаги над всеми госучреждениями в Белоруссии. На телевидении отменены развлекательные передачи.