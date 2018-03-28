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«Семья стала только крепче»: многодетные родители переделали старый школьный автобус в стильный мобильный дом
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«Семья стала только крепче»: многодетные родители переделали старый школьный автобус в стильный мобильный дом 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Дебби Майес (Debbie Mayes) и ее муж Габриэл из Техаса живут американской мечтой. Родители четверых детей превратили старый желтый школьный автобус в стильный и удобный мобильный дом для всей семьи, потратив на это 38 тысяч долларов (около 2 миллионов рублей).
У пары подрастают четверо прелестных детей, младшему из которых два года. В какой-то момент Дебби и Габриэл устали от своего дома площадью 5 тысяч квадратных футов (около 500 квадратных метров) и поменяли его на семейный дом на колесах. Они купили классический школьный автобус, избавились от кресел, оборудовали кухню, жилую зону, спальню и кровати для детей. И отправились покорять страну — из Теннесси в Неваду.
Источник: Daily Mail
Сейчас семья мечтает купить участок земли в Калифорнии и припарковаться на нем, пока там будет строиться уже обычный дом.
Но от автобуса Майесы избавляться не будут: «Мы его обязательно оставим и будем сдавать на Airbnb или снова путешествовать. Дети уже спорят, кто поедет на нем первым, когда вырастет».
На полную перестройку автобуса родители потратили 38 тысяч долларов и 6 месяцев. «Мы жили в обычном доме, Габриэл трудился на нескольких работах, иногда приходя домой под утро. Через какое-то время все стало рушиться в эмоциональном плане. Мы оба были несчастливы и перестали быть одним целым. Мы поняли, что нам необходимо изменить все в нашей жизни».
«Я увидела на YouTube видео о жизни на колесах, и мы решили, что нам это подойдет как нельзя лучше. Первое время Габриэл был скептически настроен, но нам нужно было ехать в Калифорнию, и это был идеальный способ путешествовать с семьей».
Семья Майес проехала уже 3 тысячи миль (почти 5 тысяч километров) по Теннесси, Арканзасу, Оклахоме, Канзасу, Колорадо, Вайомингу, Юте и Неваде.
Дебби уверена, что мобильный дом сделал ее семью еще крепче. «Раньше мы разбредались по своим комнатам в доме и так проводили весь день. Сейчас же дети читают друг другу, вместе катаются на велосипедах, а вечерами мы все собираемся на диване и смотрим фильмы».
«Жизнь стала намного проще. Материальные ценности не особо нас волнуют. Мы теперь тонко чувствуем эмоции друг друга. И используем путешествие, чтобы выплатить наконец кредит и подкопить на новый дом».
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