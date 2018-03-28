Путина сделали героем японской манги

Российский президент Владимир Путин стал героем нового тома японской манги под названием Golosseum, которая выйдет в свет на английском языке в мае этого года.

Манга Golosseum, на данный момент состоящая из шести томов, описывается издательством Kodansha Comics как серия, которая «сочетает в себе ультранасилие и рукопашный бой с политикой и странной научной фантастикой».

Сюжет дебютировавшей в феврале 2015 года манги повествует о вторжении иностранных войск на город Хакодате — культурный центр Хоккайдо. Иностранцы используют загадочные браслеты под названием «Миротворец», которые делают их неуязвимыми к любым видам оружия, и устраивают безжалостную резню. Бескрайним амбициям врагов бросает вызов красотка Саша Гундаренко по прозвищу «Белая ведьма», обученная приемам джиу-джитсу старцем Распутиным.

Как сообщает cbr.com, в выпуске, который вскоре выйдет на английском языке, автор манги Ясуси Баба вводит нового героя — «президента России Путинова», который при помощи старца Распутина — героя предыдущих выпусков — начинает контролировать глобальные поставки браслетов «Миротворец», сделавших применение вооружений бессмысленным и превративших мировую войну в «свободные для всех восточные единоборства». Им противостоит некий китайский мастер Axe Bogan (приблизительный перевод: «Быдло-топор»), а также другие «мускулистые герои».

На опубликованной изданием обложке манги «президент Путинов» изображен с обнаженным мускулистым торсом и в штанах защитного цвета. Он сидит на троне с двуглавым орлом, с толстым золотым браслетом на руке, а за его спиной — огромный черный медведь. Надпись на изображении гласит: «Будь начеку. Этот человек хочет убить тебя голыми руками».

На другой картинке «президент Путинов» одной левой отрубает голову тигру. На этом же изображении можно заметить старца Распутина.

Поклонники японских комиксов опубликовали во «ВКонтакте» фрагменты из манги Golosseum, в которой есть изображение «президента Путинова», а также показана молодая женщина — генерал, напоминающая депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую , которая так полюбилась японцам.