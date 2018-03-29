ALEKSEEV: «Мне не за что прощать своего отца»

Шесть лет назад о нем не знал никто. Никита перебивался случайными заработками, получая гроши. А теперь 24-летний парень выступает под псевдонимом ALEKSEEV (да, большими буквами) в многотысячных залах, у него солидные гонорары, его клипы набирают десятки миллионов просмотров, а скоро он выступит на «Евровидении» от Беларуси. Если фамилия артиста кажется вам чересчур распространенной и незапоминающейся, не беда. Все равно почти каждый слышал его хит «Пьяное солнце». Из сонма поп-музыкантов его выделяет особенный тембр и невероятное обаяние. Едва уловимая инопланетность, отстраненность от уродливого мира шоу-бизнеса и праздной тусовки.

Журнал «Телепрограмма» узнал, сколько он получал за неквалифицированный труд, почему жил в приемной семье, где сделал первое предложение возлюбленной и почему предстоящий конкурс может изменить его жизнь.

— Вы едете на «Евровидение-2018». Но почему не от родной Украины, а от Беларуси?

— Я считаю себя и белорусским певцом в том числе (артист родился в Киеве, но его родной дядя из Гомельской области Беларуси. — Авт.). В 2017 году по версии крупнейшего белорусского телеканала я стал артистом года. Мои песни в стране хорошо знают. В прошлом году мы посетили с концертами больше 15 стран, так что я мог бы представить любую страну, в которой популярен. Думаю, что на конкурсе получу поддержку и от Украины.

— Песня Forever, которую вы выбрали для исполнения, — по сути, перевод песни «Навсегда», которая уже была обнародована. А по условиям выступать можно с композицией, озвученной не ранее сентября 2017-го. Вас не дисквалифицируют?

— Мы не выбирали эту песню, она выбрала нас сама. Сначала мы выложили трек на YouTube — и без клипа он мгновенно набрал 5 млн просмотров. Что касается юридических трудностей, было так: 18 мая, в день своего рождения, на одном из концертов я спел маленький фрагмент этой песни, кусочек. Пиано версию. Так что полностью песня не прозвучала. Европейский вещательный союз подтвердил тот факт, что нарушения не было.

Никита долго занимался теннисом, но еще любит играть в футбол. Фото: instagram.com «Если рядом появится прекрасная девушка, я не отпущу ее» — Часть детства вы провели в Испании. И даже как будто стали похожи на испанца. Как так вышло?

— Я оказался там в раннем возрасте по инициативе тети, которая хотела, чтобы я овладел испанским. И как только появилась такая возможность, меня отправили в городок Мула, в четырех часах езды от Мадрида, в приемную семью. Тетя знала, что мама не одобрит, поэтому провела операцию без нее: получила разрешение у нотариуса и отправила меня в Испанию, мне было три года. Семья, в которой я жил, не имела детей, и я стал для них буквально родным. Улетал туда на лето из года в год, жил там довольно долго — и в какой-то момент приемные родители даже захотели, чтобы я остался. Я выучил язык, свободно себя чувствовал. И как-то по возвращении домой прямо в аэропорту объявил, что хочу вернуться в испанскую семью. На этом поездки закончились. Мы 16 лет не общались с Фернандо и Пепой, а в прошлом году они нашли меня в соцсетях. Они безумно счастливы, что моя судьба сложилась именно так. Попробую с ними увидеться, когда в рамках промотура перед «Евровидением» полечу в Мадрид.

— С кем еще вам бы хотелось встретиться?

— С отцом. Он оставил нас, когда я был совсем маленьким. Изначально настаивал на том, чтобы мама не рожала, а потом ушел в другую семью. Однажды, когда нам было непросто, мама обращалась к нему за материальной помощью, но он отказал. Не потому что нет денег, а потому что она его не послушала и родила меня. Тем не менее я хочу найти его. Знаю, что он живет в Израиле и, возможно, увидит мое выступление во время европейского тура или на самом конкурсе.

— Неужели у вас не осталось горечи, обиды, злости?

— Я не могу сказать, что вырос в неполноценной семье. Каждый день я был наделен огромной порцией любви. Друзья и родные сделали все, чтобы восполнить пробел, который мог бы возникнуть. У меня было прекрасное детство, лучшие юношеские годы. И мне не за что держать зла на отца и прощать его тоже не за что. И еще: песню, которую я спою на «Евровидении», посвящаю ему. Может быть, это пробудит в нем какие-то чувства.

Никита вырос с мамой, а в Испанию любил ездить на лето — в семью Пепы и Фернандо. Фото: *detali | pr&communications

— Говорят, что ваша песня «Пьяное солнце» посвящена расставанию с возлюбленной. Правда, что в Испании три года назад вы сделали предложение девушке?

— Да, в Барселоне за ужином я сделал ей предложение. Но положительного ответа не услышал. Я сильно переживал, но не могу сказать, что сейчас это меня беспокоит. Тогда было трудно, не скрываю. Теперь другой этап.

— Может, после того случая внутри вас существует внутренний блок, по причине чего новые отношения не рождаются? А работа — способ защиты?

— Нет, такого нет. Да и то, чем я занимаюсь, не нужно называть работой. Стараюсь получать удовольствие от того, что со мной происходит. И если рядом появится прекрасная девушка, которую захочу крепко держать за руку, то я не отпущу ее.

Семья Пепы и Фернандо. Фото: *detali | pr&communications

— Сейчас ALEKSEEV — звезда. Кинь взгляд — и любая девушка прыгнет на шею. А раньше было также?

— Я сочинял песни, вдохновляясь светлыми чувствами к девушкам. Которых у меня за время учебы было всего две. Прекрасные и чистые отношения, о которых я с улыбкой вспоминаю. Мы не общаемся, но это был прекрасный опыт в написании песен, скажем так (смеется).

— То есть любой опыт уходит в песни?

— Абсолютно! «Я стоял в костюме принца в магазине косметики» — На что приходилось идти в студенческие голодные годы ради заработка?

— Это были ненавистные мне должности. Абсолютно нетворческие. Хотя именно там я научился общаться с людьми и понимать их, чувствовать. Это важно для музыканта — узнать мысли человека и понять, что его тревожит. Продавал спутниковые антенны, работал кредитным специалистом и промоутером, пел в караоке, стоял в костюме принца в магазине косметики.

— То есть каждая девушка, которая слушает вас и мечтает встретить в образе принца на белом коне, могла сделать это в магазине?

— Шесть лет назад.

— Какое максимальное количество концертов в неделю вы даете?

— По-разному. За последнюю неделю было пять концертов.

— Считаете ли вы себя богатым человеком? Миллионером, например.

— Помните, что Боб Марли говорил про богатство? «Что вы имеете в виду, когда говорите „богатый“? Имущество делает человека богатым? Нет у меня богатства такого рода, мое богатство — это жизнь». Я не нуждаюсь, но обсуждать гонорары и материальные ценности надо точно не со мной. Я человек творчества и музыки. Счастлив ли я? Да.

Красочное выступление артиста на отборе к «Евровидению» не оставило вопросов: именно он должен представить Беларусь в Лиссабоне. Фото: *detali | pr&communications

— В российской версии шоу «Голос» вы выступали в качестве приглашенного гостя. А с украинским проектом сложилось?

— Я ходил туда дважды. В 2012 году меня на этапе предкастинга, даже не слепых прослушиваний, не пропустил Константин Меладзе , возглавлявший отборочную комиссию. У нас был занятный и очень короткий диалог, суть которого я пытаюсь расшифровать до сих пор. Сначала я спел Come Together группы Beatles, после чего Константин вдруг спросил: «Что с армией?» Честно говоря, я опешил, не знал, как реагировать. Сказал честно: «В армии не был». На этом кастинг закончился, меня не взяли. А через два года я попал на слепые прослушивания, ко мне повернулась Ани Лорак, и я дошел до полуфинала.

— Что может вас вывести из себя?

— Проигрыш любимой команды — лондонского «Арсенала», болею за него уже более 11 лет. В этом году в чемпионате Англии не все получается, но ничего не остается, кроме как поддерживать. Талантливые парни.

— Если отстраниться и взглянуть на Никиту Алексеева со стороны, в чем его главная проблема на настоящий момент?

— Таких вещей много. Как ни странно, не люблю говорить о себе в интервью. Это довольно глупо звучит, но это так. Проблема? Cкорее вызов. Как только наступит минута, когда я смогу сказать себе, что стал мастером своего дела, тогда буду абсолютно счастлив.

Личное дело Никита Алексеев (сценический псевдоним ALEKSEEV) родился 18 мая 1993 года в Киеве. С 10 лет начал заниматься музыкой. В 2014 году дошел до полуфинала шоу «Голос» на Украине. В 2015 году выпустил песню «Пьяное солнце», ставшую прорывом. Сингл получил статус платинового в iTunes. Каждый последующий трек был не менее успешным — за них Никита собрал множество музыкальных наград в России и странах СНГ. Не женат.