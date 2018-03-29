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Певец ALEKSEEV исполнит на «Евровидении-2018» песню для отца
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Певец ALEKSEEV исполнит на «Евровидении-2018» песню для отца 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
На «Евровидение-2018» от Беларуси едет русскоязычный певец ALEKSEEV (Никита Алексеев), исполнитель мегахита «Пьяное солнце». В недавнем интервью 24-летний артист сообщил, что посвятит свое выступление отцу. Казалось бы, ничего удивительного, однако папа звезды не желал появления сына на свет, оставил его в весьма юном возрасте — и принципиально отказал в материальной помощи.
Тем не менее, Никита Алексеев не держит зла на отца и мечтает с ним встретиться.
«Я хочу найти его. Знаю, что он живет в Израиле и, возможно, увидит мое выступление во время европейского тура или на самом конкурсе», — поделился артист с «Телепрограммой».
Мне не за что держать зла на отца и прощать его тоже не за что. И еще: песню, которую я спою на «Евровидении», посвящаю ему. Может быть, это пробудит в нем какие-то чувства.
Публикация от Nikita Alekseev (@alekseev_officiel) 8 Мар 2018 в 3:05 PST  Как признается юный певец, он не испытывает ощущение того, что вырос в неполной семье: «Каждый день я был наделен огромной порцией любви. Друзья и родные сделали все, чтобы восполнить пробел, который мог бы возникнуть. У меня было прекрасное детство, лучшие юношеские годы», — поделился воспоминаниями Никита Алексеев.
Фото: Instagram
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