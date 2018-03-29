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Завтра на костромской набережной откроется обновленная «Аллея молодежи»
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Завтра на костромской набережной откроется обновленная «Аллея молодежи» 

k1news.ru 31 минуту назад
Фото: k1news.ru
Завтра в Костроме подведут итоги конкурса премий для талантливой и социально-активной молодежи. Церемония награждения начнется в 14:00 на набережной, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как и прежде, портреты получателей стипендий украсят «Аллею молодежи». В этом году в конкурсе приняли участие 34 костромича, большая часть которых представила работы в категории «Исполнительское искусство (вокал)» и в категории «Олимпийские виды спорта». Каждый из победителей получит диплом и премию в размере 12 тысяч 500 рублей.
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