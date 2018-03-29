Завтра на костромской набережной откроется обновленная «Аллея молодежи»

Завтра в Костроме подведут итоги конкурса премий для талантливой и социально-активной молодежи. Церемония награждения начнется в 14:00 на набережной, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как и прежде, портреты получателей стипендий украсят «Аллею молодежи». В этом году в конкурсе приняли участие 34 костромича, большая часть которых представила работы в категории «Исполнительское искусство (вокал)» и в категории «Олимпийские виды спорта». Каждый из победителей получит диплом и премию в размере 12 тысяч 500 рублей.