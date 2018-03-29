Боевые искусства для ребенка: за и против

СодержаниеСамбо: смелость и свобода движенийКаратэ: ловкость и душевное благосостояниеАйкидо: анализ и самосовершенствованиеТхеквондо: быстрота и ответственностьГреко-римская борьба: мгновенная реакция и внимательностьДжиу-джитсу: выдержка и подавление гневаДзюдо: стойкость и мужественность

Боевые искусства — не просто спортивное направление. Это способ привить ребенку новые и, главное, очень важные качества, которые могут пригодиться в жизни. Речь идет о выносливости, внимании, быстрой реакции, силе воли, умении постоять за себя и дать противнику отпор в ситуации, когда взрослых нет рядом. Абсолютно все системы единоборств предполагают спортивные упражнения, которые одновременно совершенствуют тело и сознание. Их разница заключается лишь в соотношении тренировок на физическом и духовном уровне, а также степени развития тех или иных навыков у ребенка.

Что учесть при выборе вида боевого искусства для своего чада? На какие аспекты, кроме противопоказаний к занятиям, стоит обратить особое внимание?

Самбо: смелость и свобода движений

Самбо считается одним из самых популярных видов спортивного единоборства и эффективной системой самообороны, которая носит комплексный характер. Многие ошибочно возводят самбо к рангу восточных боевых искусств. Оно относится к российским видам борьбы. Его основоположником является заслуженный тренер СССР — Анатолий Харлампиев

Основная цель тактики самбо — максимально развить физическую силу, научиться быстро реагировать на действия противника и оказывать противодействие без оружия, используя огромный арсенал приемов защиты и нападения. Последних, в свою очередь, насчитывается свыше 5000 наименований. Некоторые из них имеют сходства с приемами не менее популярного вида боевого искусства — дзюдо.

Самбо идеально подойдет для детей, кто зачастую проявляет робость и стеснительность. Отличным вариантом российское единоборство станет для чад, не слишком хорошо развитых физически, но не имеющих проблем с сердечно-сосудистой системой и опорно-двигательным аппаратом. Самбо подарит девочкам и мальчикам возможность почувствовать свое тело, обучит свободе движений и правильности применения своей физической силы.

Важно!

Подход «лишь бы ребенок не болтался на улице после школы» в корне неверный, особенно если речь идет о выборе боевых искусств. Родители должны по максимуму погрузиться в тему, учесть физическое и психическое здоровье чада, его склонности и характер, а также определить цель занятий.

Если чаду не хватает смелости, физической силы и ему достаточно уроков по основам самообороны, рассмотрите самбо, каратэ или айкидо. Перечисленные виды боевых искусств обучат оказывать противнику отпор, воспитают и разовьют у ребенка большое число положительных качеств характера.

Если у ребенка крепкое физическое и психическое здоровье, он желает завоевывать первые места и готов работать на большой публике, но ему немного не хватает гибкости, прыгучести, выдержки, усидчивости и скорости реакции, попробуйте приобщить ребенка к греко-римской борьбе, тхэквондо или дзюдо.

Каратэ: ловкость и душевное благосостояние

Каратэ относится к разряду японских боевых искусств, которые также предполагают приемы защиты и нападения без участия какого-либо оружия. Кстати, на русский язык каратэ переводится как «путь пустой руки». В его основе кроются оригинальные, простые и сложные традиции рукопашного боя, которые создавались опытными японскими мастерами и их учениками на протяжении нескольких сотен лет.

В отличие от других видов японских единоборств, например, джиу-джитсу, каратэ не предполагает длительного прямого контакта участников боя. Главная цель — поразить противника посредством нанесения точных ударов в жизненно важные точки тела руками и ногами. Неотъемлемой частью каратэ является постоянная работа с духовными возможностями человека, результатом служит уверенность в себе и своих силах, уравновешенность, менее агрессивное восприятие жизненных проблем и неприятностей.

Каратэ станет прекрасным подспорьем развития физических и духовных способностей детей, которым присуще упрямство, медлительность, рассеянное внимание, отсутствие развитой силы воли, наличие некоторой агрессивности и вспыльчивости. Также японское боевое искусство подойдет физически слабым ребятам и чадам, редко доводящим дело до конца. Каратэ мотивирует ребенка, побуждает к действиям, помогает осознать, как важно преодолевать сложности, падая подниматься вновь, через силу достигать желаемого.

Когда начинать?

Абсолютно все виды боевых искусств, даже если они имеют некоторые сходства в процессе тренировок, требуют определенной физической и психической подготовки ребенка, а значит, возраст, когда ребенок может начать полноценно заниматься, в каждом направлении различен.

Совсем малышам и дошколятам придутся по нраву «мягкие» виды боевых искусств, например, айкидо и джиу-джитсу. Они менее травмоопасны и крайне полезны для психомоторного развития детей. К тому же, они развивают у детей гибкость, вестибулярный аппарат и внимание, что особенно важно в учебном процессе.

Бесконтактные виды боевых искусств, а также более жесткие методики, например, тхеквондо и дзюдо, подходят для детей младшего школьного возраста. Однако возрастные требования к перечисленным единоборствам ориентировочные, прежде чем определить ребенка в группу, важно проконсультироваться с врачом и переговорить с тренером.

Айкидо: анализ и самосовершенствование

Наряду с каратэ, айкидо относится к японским техникам защиты против нападения, которая предполагает слияние болевых захватов и бросков по отношению к противнику, а также умение защитить себя от атакующего, не причинив при этом вреда его здоровью. Что крайне важно, айкидо в первую очередь направлено на развитие духовных качеств ребенка, а уже после — физических.

Айкидо можно смело назвать эстетичным видом боевого искусства. Движения в нем всегда зрелищные, динамичные, казалось бы, совсем не выполнимые. Они также предполагают работу с деревянным оружием, например, боккен (мечом), дзе (длинным утолщенным шестом), танто (коротким ножом) и вакидзаси (укороченным мечом). Однако овладению им обучают не сразу и не всех, а в зависимости от физического и духовного состояния.

Рассматриваемый вид боевого искусства отлично подходит для жизнерадостных детей и маленьких философов, любящих рассуждать, анализировать и самосовершенствоваться. Также айкидо окажет помощь чадам, которые не могут похвастаться ловкостью, хорошо развитым вестибулярным аппаратом, сильным хватом, достаточной физической подготовкой, выдержкой, усидчивостью и скоростью реакции.

Что посоветовать девочкам?

Жесткие виды боевых искусств, например, тхеквондо, — не лучшее решение для девочек, особенно школьниц младшего возраста. Однако некоторые направления пригодны для развития физического и психического здоровья маленьких принцесс. К таковым можно отнести каратэ и джиу-джитсу. Эти методики не построены на специфических нагрузках, которые могли бы оказать негативное влияние на формирование фигуры.

Тхеквондо: быстрота и ответственность

Наряду с другими видами боевых искусств, цель тхеквондо — развить духовные и физические способности ребенка. Техника не предполагает использование оружия, а лишь четко отработанные и очень жесткие удары ногами и руками с целью поражения соперника. Тхеквондо — не для слабых физически и духовно детей. Вид требует дисциплинированности, упорства, твердости характера, целеустремленности и желания двигаться вперед, несмотря ни на что.

Совсем малышам тхеквондо не подойдет, ровно, как и девочкам, ведь единоборство достаточно травматичное, несмотря на то, что в процессе боя запрещены удары в лицо, ниже пояса и по спине. Оптимально отдавать детей в секцию — не раньше 8-9 лет, но прежде важно позаботиться о формировании у ребенка хорошей растяжки и усовершенствовании физического здоровья. Тому способствуют танцевальные кружки, плавание, лыжи и конькобежный спорт.

Ударные боевые искусства

Ударные боевые искусства, например, бокс, кикбоксинг и русский рукопашный бой, — очень агрессивные и травмоопасные методики. Они предполагают контактную борьбу, которая сопровождается сильными ударами руками, а в некоторых случаях ногами и с участием подручных средств. Перечисленные виды спорта отлично подходят для детей старшего школьного возраста, активных, хорошо развитых физически и стремящихся к самоутверждению детей, но ни в коем случае не агрессивных.

Греко-римская борьба: мгновенная реакция и внимательность

Как уже понятно из названия, греко-римская борьба относится к европейским видам боевых искусств. Его суть заключается в противодействии двух участников посредством технических и хорошо отточенных приемов, которые способствуют выведению соперника из равновесия. Более распространенные приемы — болевые захваты, задержание противника и броски, которые требуют быстрой реакции, устойчивости и обязательно приложения физической силы.

Греко-римская борьба станет хорошим подспорьем тем детям, кто застенчив, медлителен и невнимателен. Методика обучит мгновенно реагировать и заранее предусматривать действия противника, отточит координацию движений, поможет обрести уверенность в себе и своих силах, разовьет гибкость и физическую выносливость.

Противопоказания

Стоит отметить, что у боевых искусств довольно много противопоказаний. И в первую очередь они касаются опорно-двигательного аппарата и позвоночника. Этот аспект обусловлен сильной нагрузкой в процессе тренировок. Еще боевые искусства противопоказаны детям с нарушениями в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем, пищеварительного тракта, а также ребятам с заболеваниями головного мозга и аутоиммунными заболеваниями.

Джиу-джитсу: выдержка и подавление гнева

Джиу-джитсу относят к одному из самых древних боевых искусств, которое является основоположником многих японских единоборств. Оно сочетает в себе силовое воздействие на уязвимые участки тела противника, ударные и бросковые техники, которые выполняются с учетом принципа. Последний побуждает участника не поддаваться натиску противника и не идти с ним на прямой контакт, а направлять его силу и действия против него самого.

В целом, джиу-джитсу является достаточно мягкой техникой, что актуально для родителей с маленькими детьми, желающих отдать малыша на обучение боевому искусству. Методика особенно сильно влияет на духовную сферу. Буквально за пару лет регулярных и усердных тренировок ребенок становится менее агрессивным, выдержанным и ответственным. Также джиу-джитсу обучает детей подавлять и избавляться от таких негативных характеристик, как ярость и гнев.

Как выбрать тренера?

Не столько важны формальные характеристики, как разряды и пояса, сколько отношение тренера к профессии. Особенно хорошо, если преподавание спортивных начал является основной работой, а не подработкой. Прежде важно поговорить с тренером, выяснить его репутацию из всемирной «паутины», расспросить родителей детей, которые тренируются как минимум пару месяцев. Помните, что хороший тренер — гарантия того, что ваш ребенок не испортит драгоценное здоровье, добьется немалых успехов и, наконец, получит уйму положительных эмоций от занятий.

Дзюдо: стойкость и мужественность

Дзюдо — не просто боевое искусство. Это целая философская система, которая имеет много нюансов и принципов. В основе дзюдо лежат мощные болевые приемы, броски и удушение посредством рук. Последний прием в боях не используется, а лишь задействуется в качестве составляющей постановочного ката у детей старшего возраста. Главное в дзюдо — вовсе не отменная физическая сила, а точность выполнения приемов и последовательность действий.

Помимо физического воспитания, дзюдо развивает дисциплину, настойчивость, самоконтроль, мужественность, умение совладать своими эмоциями и телом одновременно. Также дзюдо способствует развитию гибкости, вестибулярного аппарата, быстрому анализу и поиску решения неожиданно настигнувших проблем. Стоит отметить, что методика подходит не только мальчикам, но и девочкам, которые весьма стеснительны, зажаты, боязливы и не склонны к самообладанию.

Комментарий экспертаТигран Степанян, спортсмен, обладатель 5-го дана по каратэ Шотокан, мастер спорта международного класса, вице-чемпион мира, Президент Федерации Шотокан в Армении

Первое, на что следует обратить внимание, при выборе спортивного направления (не только отдельного вида боевых искусств) — это, конечно же, отменное здоровье, причем в физическом и психическом плане. Ни гибкость, ни вес, ни рост особого значения не имеют.

Не менее важно желание самого ребенка. Если его не интересует спорт, он более увлечен художеством или другими видами декоративно-прикладного искусства, не стоит силком вести его в спортивный клуб. Пользы занятия «не по душе» не принесут, да и негативно отразятся на психоэмоциональном состоянии ребенка.

При выборе постарайтесь учесть мнение ребенка и черты его характера. Например, каратэ является прекрасной формой воспитания физических и психических возможностей. Если ребенок не уверен в своих силах, очень часто не доводит начатое до конца и не может постоять за себя, предложите ему попробовать себя в каратэ. Во время тренировок ребенок обретет уверенность, станет более дисциплинированным, обучится основам самообороны и вообще обретет много новых и, главное, полезных качеств.

Если ребенок слабоват в плане физического здоровья, предложите ему секцию ушу. Это древняя, но достаточно эффективная система духовного и физического самосовершенствования. Упражнения в ушу несут оздоровительный характер, они положительно влияют на все группы мышц. Кстати, некоторые приемы из ушу применяются в качестве профилактики и комплексного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

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