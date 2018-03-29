Интерактивное занятие «Три встречи весны»

Интерактивное занятие, на котором можно узнать, как встречали весну наши предки, жившие несколько веков назад. Какие песни пели, пытаясь «накликать» весну. И в какие игры играли, чтобы согреться, если весна запаздывала с ответом. Почему именно в такой последовательности отмечали Вербное воскресенье, Пасху и Красную горку. А главное — почему красили именно яйца.

Самых любознательных посетителей «Царицына» приглашают на интерактивную программу «Три встречи весны».

Программа начнется с прогулки по парку. Звонкая селянка в народном костюме проведет по всем правилам обряд «закликания» весны, поиграет с детьми в подвижные игры — «Филин», «Верба» и «Плетень» — и понаблюдает за птицами, которых в это время года в парке особенно много. Селянка не только расскажет о Вербном воскресенье, Пасхе, Красной горке, но и вспомнит историю царицынского храма — самой старой постройки в парке.

Вторая часть интерактивной программы проходит в экспозиции Хлебного дома, где к пасхальным праздникам сотрудники музея подготовили выставку, на которой предметы старины и работы современных мастеров собраны в одну экспозицию. В конце занятия всех ждет мастер-класс, на котором дети своими руками изготовят праздничное украшение в виде пасхального яйца или птички.

Справки и запись по телефону: +7 (495) 322 44 33 (доб. 1141)