Ещё
Интерактивное занятие «Три встречи весны»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Интерактивное занятие «Три встречи весны» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Интерактивное занятие, на котором можно узнать, как встречали весну наши предки, жившие несколько веков назад. Какие песни пели, пытаясь «накликать» весну. И в какие игры играли, чтобы согреться, если весна запаздывала с ответом. Почему именно в такой последовательности отмечали Вербное воскресенье, Пасху и Красную горку. А главное — почему красили именно яйца.
Самых любознательных посетителей «Царицына» приглашают на интерактивную программу «Три встречи весны».
Программа начнется с прогулки по парку. Звонкая селянка в народном костюме проведет по всем правилам обряд «закликания» весны, поиграет с детьми в подвижные игры — «Филин», «Верба» и «Плетень» — и понаблюдает за птицами, которых в это время года в парке особенно много. Селянка не только расскажет о Вербном воскресенье, Пасхе, Красной горке, но и вспомнит историю царицынского храма — самой старой постройки в парке.
Вторая часть интерактивной программы проходит в экспозиции Хлебного дома, где к пасхальным праздникам сотрудники музея подготовили выставку, на которой предметы старины и работы современных мастеров собраны в одну экспозицию. В конце занятия всех ждет мастер-класс, на котором дети своими руками изготовят праздничное украшение в виде пасхального яйца или птички.
Справки и запись по телефону: +7 (495) 322 44 33 (доб. 1141)
Ezhikezhik.ru: последние новости
«БеспринцЫпные семейные чтения» в «Гоголь-центре» Семейный инклюзивный фестиваль «#Люди как люди» Конференция для мам «Как открыть своё дело»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
15 российских фильмов, которыми можно гордиться8
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией125
Какой сериал самый дорогой в истории19
Самые обсуждаемые фильмы XXI века5
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение