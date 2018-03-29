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Конференция для мам «Как открыть своё дело»
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Конференция для мам «Как открыть своё дело» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В субботу, 31 марта, в гостинице Метрополь откроется конференция «Как открыть своё дело». Она будет интересна мамам, планирующим начать свой бизнес, так как практически каждая женщина, находясь в отпуске по уходу за ребенком, хоть раз задумывалась о смене рода занятий.
Новый формат клубных встреч SelfMamaClub подразумевает 3 встречи и 3 разных формата общения: конференция для получения знаний, круглый стол для разбора кейсов участников и неформальный ужин.
31 марта в субботу с 10.00 до 14.30 пройдет конференция, 4 апреля в среду с 10:00 до 13:00 будет круглый стол, 12 апреля в четверг с 18:00 до 20:00 состоится неформальный ужин.
По итогам конференции участники получат:
пошаговую инструкцию, необходимую для реализации проекта; рекомендации для построения работающего бизнеса; консультации с успешными женщинами-предпринимателями, имеющими колоссальный опыт совмещения своего дела с материнством; возможность уменьшить опасения, которые часто возникают при запуске бизнеса.
Полное расписание и подробная информация по ссылке регистрации.
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