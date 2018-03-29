Конференция для мам «Как открыть своё дело»

В субботу, 31 марта, в гостинице Метрополь откроется конференция «Как открыть своё дело». Она будет интересна мамам, планирующим начать свой бизнес, так как практически каждая женщина, находясь в отпуске по уходу за ребенком, хоть раз задумывалась о смене рода занятий.

Новый формат клубных встреч SelfMamaClub подразумевает 3 встречи и 3 разных формата общения: конференция для получения знаний, круглый стол для разбора кейсов участников и неформальный ужин.

31 марта в субботу с 10.00 до 14.30 пройдет конференция, 4 апреля в среду с 10:00 до 13:00 будет круглый стол, 12 апреля в четверг с 18:00 до 20:00 состоится неформальный ужин.

По итогам конференции участники получат:

пошаговую инструкцию, необходимую для реализации проекта; рекомендации для построения работающего бизнеса; консультации с успешными женщинами-предпринимателями, имеющими колоссальный опыт совмещения своего дела с материнством; возможность уменьшить опасения, которые часто возникают при запуске бизнеса.

Полное расписание и подробная информация по ссылке регистрации.