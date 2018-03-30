«Мало пуповин»: Будущие акушерки сняли пародию на клип Бузовой

Студентки медицинского университета в Красноярске сняли пародийный клип на песню Ольги Бузовой «Мало половин», сообщает ТВК. Свое творение они назвали «Мало пуповин».

Клип был снят для всероссийской олимпиады по гинекологии и акушерству. Работа была признана лучшей на конкурсе.

В клипе в интерьерах больницы поют и танцуют восемь девушек в медицинской форме, а текст песни описывает родовой процесс («Тужься чаще, прямо сейчас головка входит в малый таз») и трудности профессии («Хочу я спать, быстрее на кровать. Но — надо роды принимать»).

По признанию создателей клипа, они не собирались пропагандировать искусственно вызванные роды окситоцином и амниотомии, а просто хотели пошутить над будущей профессией. Речь идет о словах «Не хочешь появляться — мы уговорим: наше оружие — окситоцин».

Девушки также пошутили над гендерным перекосом в профессии акушеров. Ближе к концу клипа в кадре появляется молодой человек, который поет о том, что он был единственным мужчиной на курсе, но не жалеет об этом потому что это «адреналин»: «На акушерство ходил я один, никого вокруг больше из мужчин».

Песни Ольги Бузовой помогают подмосковным коровам давать больше молока. К такому выводу пришли сотрудники фермы в деревне Зубцово под Сергиевым Посадом.