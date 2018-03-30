«Много пуповин». В Сети гуляет ролик с пародией на песню Бузовой

МОСКВА, 30 марта, ФедералПресс . Студентки из КрасГМУ взяли первое место в конкурсе всероссийской олимпиады по гинекологии и акушерству имени Персианова. Они подготовили отличную пародию на песню Ольги Бузовой.

В своем выступлении девушки использовали оригинал песни «Мало половин», переделав композицию Ольги Бузовой под себя, назвав ее «Много пуповин». После просмотра видео судьи единогласно отдали победу в данном конкурсе начинающим певицам.

«ФедералПресс» ранее писал: известная певица Ольга Бузова «исчезла» с поля зрения после трагедии в ТЦ в Кемерове. Певица заявляла, что будет молчать в знак траура по погибшим.

Армия поклонников уже соскучилась по звезде и гадает, долго ли Ольга будет находиться «в подполье». Певица просит своих поклонников подумать о будущем России — о детях. «Всех, кто работает в больших учреждениях, проверить тщательно систему безопасности, в школах ввести уроки о том, как вести себя при аварийных ситуациях. Быть всегда внимательным и бдительным при любых ситуациях», — написала Бузова.