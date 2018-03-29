«Работаем со всеми»: куда звонить челябинцам, нуждающимся в эмоциональной поддержке

Последние дни не приносят радости. Тревожные вести сообщаются в каждом новом выпуске новостей. Плюс весенняя хандра накатывает. Как с этим справиться? Ответ знают профессиональные психологи. 74.ru узнал, какие бесплатные телефоны доверия действуют в Челябинской области, почему место нахождения экстренных линий держат в строжайшем секрете и кто и в каких случаях может рассчитывать на помощь специалистов. Подробности — в материале.

В Челябинской области функционирует несколько телефонов доверия для оказавшихся в кризисной ситуации, нуждающихся в помощи и эмоциональной поддержке.

Главные принципы работы психологов сводятся к конфиденциальности и бесплатности. Обратившиеся могут быть уверены в том, что смогут анонимно обсудить свою проблему со специалистом и тайна их обращения будет сохранена.

Двойка, насилие, ВИЧ? Звоните!

На сайте Министерства социальных отношений Челябинской области указан единый номер телефона доверия служб экстренной психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Однако позвонить на линию 8-800-2000-122 круглосуточно может любой человек, попавший в кризисную ситуацию, независимо от пола и возраста. Обслуживание осуществляет два челябинских центра социального обслуживания («Семья» и «Кризисный центр») и один магнитогорский.

— Несмотря на то, что линия детская, мы работаем со всеми: нет такого, что мы отказываем в помощи, — сообщила заведующая отделением экстренной линии детского телефона доверия при центре социального обслуживания «Семья» Наталья В. (фамилия не разглашается в соответствии с международными требованиями к организации безопасности сотрудников службы. — Прим. авт.).

Много обращений от родителей, у которых есть проблемы в общении с детьми, педагогов. Бывают звонки с просьбой предоставить справочные материалы. Но основная функция — работа с кризисными ситуациями.

— Специализируется служба на детях и их родителям, также мы работаем с жертвами насилия, женщинами, попавшими в сложную ситуацию, консультируем по вопросам профилактики заболеваний, передающихся половым путём, в том числе по связанным с ВИЧ-инфекцией вопросам, — объяснила Наталья Сергеевна. — У нас часто проходят совместные мероприятия со СПИД-центром, чтобы мы владели информацией и могли качественно консультировать. После обучения нас проверяют — делают контрольные звонки. Сотрудничаем мы со многими службами, чтобы у нас был большой спектр для оказания помощи оказавшимся в кризисной ситуации.

По словам собеседницы сайта, если на телефон доверия позвонит получивший двойку ребёнок, с ним тоже поговорят. Специалисты понимают, что даже из-за неуда в дневнике может быть принято какое-либо неверное решение.

Местонахождение службы засекречено

Информация о местонахождении службы телефона доверия не разглашается. Приняты международные стандарты, требования к её работе, одно из главных — нераспространение юридического адреса.

— Клиенты могут обращаться разные, а у сотрудников отделения голоса мягкие, приятные, поэтому некоторые могут использовать это для удовлетворения своих каких-либо потребностей, — уточнила Наталья Сергеевна. — Когда консультант чувствует это, то он вправе положить трубку. Некоторые обратившиеся в данном случае могут агрессировать и потом даже искать специалиста. Были случаи нападений на сотрудников службы в других регионах. Именно поэтому во всем мире есть международные требования, которые мы соблюдаем.

Помимо единого федерального номера в службе детского телефона доверия есть несколько городских: 007, 8 (351) 721-19-21 («Семья»), 8 (351) 735-02-14 («Кризисный центр»), 8 (3519) 41-55-41 («Центр социальной помощи семье и детям Магнитогорска»).

— На городские линии — они бесплатны со стационарных телефонов — подростки звонят крайне редко, в основном они обращаются с мобильных на бесплатный федеральный номер 8-800-2000-122, — отметила специалист. — Единая линия хороша тем, что нагрузку распределяет компьютер. Поэтому, если линии в Челябинске заняты, звонок примет специалист из Магнитогорска. Работаем мы единым фронтом.

— В сутки специалисты обрабатывают около 62 обращений, что говорит об актуальности работы нашей службы, — отметила директор МАУ СО «Кризисный центр» Ольга Бабанова. — Ни один специалист не будет допущен к работе на линии телефона доверия, если он не прошел специализацию. У нас идет собеседование на уровне директора, кадровой службы, заведующей и заместителя. Помимо детской линии, круглосуточно работает телефон доверия для взрослых — 8 (351) 735-51-61.

При обращении ребенок и взрослый имеет право сохранить в тайне свое имя, местонахождение и любую другую информацию, а также в любой момент прервать разговор. Они могут быть уверены, что содержание беседы не разглашается.