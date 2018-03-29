Жизнь в Сталинграде 1947-го, какой ее увидел Life

В 1947 году группа американских фотокорреспондентов, в том числе из журнала Life, приехала в Сталинград.

Журнал Life (Лайф) — американский журнал, впервые вышедший в печать в 1836 году. Изначально выпускался как развлекательное юмористическое издание, затем, в 1936 году, акцент сместился на фотожурналистику. Годы с 1936 по 1972-й стали временем расцвета Life. Журнал выходил еженедельно и каждый свой материал иллюстрировал высококачественными снимками. Фотосъемки вели по всему миру лучшие мастера. Затем на шесть лет журнал был закрыт, а в 1978 году возобновил свой выпуск, но уже в ежемесячном формате. В 2000 году журнал прекратил свое существование. Приложение Life к газетам Los Angeles Times, The Miami Herald и The Washington Post еще выходило с 2004 по 2007 годы. За всю историю журнала Life накоплен архив, насчитывающий около 10 миллионов фотографий.

Город постепенно восстанавливался, но разрушенных зданий было еще очень много. Несломленный Сталинград, который почти сровняли с землей, и вернувшиеся в него жители, полные надежд даже среди этих страшных развалин, — эти фотографии впечатляют и сегодня.

Это был апрель 1947 года.

Американские фотокорреспонденты у автобуса

Повозка с верблюдом на фоне разрушенного железнодорожного вокзала

Временный железнодорожный вокзал, очередь за билетами

В детском саду

Башня танка «Челябинский колхозник»

Испанский танец на сцене сталинградского театра

Сталинградские дети

Вид с Мамаева кургана в сторону Волги и первый памятник в честь Великой битвы

Старик

Репортеры в центре разрушенного Сталинграда

Перевозка киоска. Слева — гостиница «Сталинград», справа — Дом Красной армии

Надпись на бляхе ремня Р. У. — речное училище

Немецкие военнопленные на стройке

Вид с самолета, подлетающего к Сталинграду. На снимке, возможно, бараки и территория лагеря военнопленных немцев

Мимо руин

Колонну пленных немцев ведут на работу

Трактора Сталинградского тракторного завода

Военный комендант Сталинграда подполковник Демченко

У входа в землянку — одно из самых распространенных жилищ тех лет Здание на фото — ул. Волгодонская, д. 5, дом купца Алексеева

Работница Сталинградского тракторного завода

Сборка трактора на СТЗ Молодежь СТЗ Жизнь продолжается

Конвойные на стройке, где работают пленные немцы

Регулировщик движения

В сталинградском театре

С обратной стороны ЦУМа

Про Life известна необычная история. Американский журналист Джордж Стори родился в 1936 году, почти в один день с Life. В первом номере обновленного журнала появилась фотография новорожденного Джорджа под названием «Жизнь начинается». Далее на протяжении жизни Стори еще не раз появлялся на страницах журнала: в дни своих свадеб, рождения детей, ухода на пенсию. Последнее фото Джорджа, тогда ему было 64 года, появилось в последнем номере журнала, в мае 2000-го, и было озаглавлено «Жизнь закончилась». Имелся в виду лишь журнал. Но через несколько дней Джордж Стори скончался от инфаркта.

Посмотрите на Сталинград 1960-х годов — таким его увидел и сохранил для потомков шведский фотограф Георг Одднер

А как сейчас воспринимают Волгоград иностранцы? Узнать об этом можно из нашей специальной серии «Иностранцы о Волгограде».