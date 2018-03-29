15+ мультгероев-вегетарианцев

20 марта в ряде стран отмечается Международный день без мяса, суть которого — привлечь внимание к проблемам истребления животных во имя еды. Tlum.Ru внимание обратил и решил вспомнить самых выдающихся вегетарианцев в истории детской анимации. В самом деле, таких героев нужно знать в лицо! Особенно это полезно тем семьям, где придерживаются вегетарианских взглядов.

Остальным мы просто желаем приятного аппетита и знакомства с мультперсонажами, отказавшимися от мяса по тем или иным причинам. Заметим, что этот вопрос применительно к мультфильмам особенно любопытен: здесь в каждой второй ленте животные по-человечески разумны, что рождает немало курьезов из-за отношения хищников и их жертв. В общем, птичек, зайчиков и других «веганов по определению» мы в расчет не брали. Остальных мы поделили на людей, не очень людей и животных.

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ЛЮДИ И НЕ СОВСЕМ ЛЮДИ

Лиза Симпсон, «Симпсоны»

Начнем с людей, и здесь самой знаменитой вегетарианкой от мультфильмов является Лиза Симпсон. Да, в основном в обзоре детская анимация, но без этой отважной девочки обойтись как-то не получилось. Становлению Лизы на путь отказа от мяса посвящен целый эпизод № 705, где дружба с милым барашком кардинально повлияла на взгляды героини.

Заметим, что Лиза — не единственная вегетарианка в Симпсонах. Индиец Апу Нахасапимапетилон тоже относится к этому лагерю, и именно он помог Лизе укрепиться в своих взглядах. А виной всему, кстати, Пол Маккартни . Он согласился на камео в сериале только на условиях, что Лиза станет вегетарианкой не на один эпизод, а вообще. Сам музыкант — известный веган.

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Шэгги Роджерс, «Скуби-Ду»

Норвилль «Шэгги» Роджерс просто обожает есть, не верить в призраков, трусить и снова есть. В особом почете у долговязого детектива собачьи печеньки и пицца с солеными огурчиками. Конечно, с сыром, но преимущественно без мяса — Шэгги большую часть своей жизни был вегетарианцем и в основном им остается, за редким исключением (в некоторых сериях он диету все-таки нарушает). Ах да, мы уже говорили, что он обожает есть? Так вот…

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Саманта «Сэм» Мэнсон, «Дэнни-призрак»

Сэм — одна из основных героинь мультсериала «Дэнни-призрак». Это девушка-гот в самом концентрированном, мрачном и категоричном проявлении, а также она «ультравторичная вегетарианка», то есть не ест то, у чего когда-то была голова. На самом деле наличие данной разновидности вегетарианства под вопросом, но грозной Сэм мы и это изобретение готовы простить — себе же опаснее с ней конфликтовать, в самом-то деле.

«Семейка Тофу»

Завершаем смотр людей-вегетарианцев аж целой семьей, придерживающейся принципиально здорового образа жизни. Ну, как целой — по правде говоря, только родители в семейке Тофу искренне любят и верят в то, что едят. Причем они отказались не только от мяса, но и от всего искусственного — то есть электричества, техники и чего угодно из пластика. Настоящие фермеры! Вот только их дети ожидаемо тоскуют по мобильникам, вредной еде и жизни обычных подростков. Такой конфликт очень актуален в почти любой веганской семье, так что мультсериал жизненный.

Здесь же еще можно вспомнить схожую «Семейку Гудов», но они для аудитории постарше.

Аанг, «Аватар: Легенда об Аанге»

Поговорим о не совсем людях, но тоже вегетарианцах. Здесь ярким и важным примером выступает Аанг, герой известного и всенародно любимого мультсериала. Парень является аватаром — магом одновременно всех четырех стихий, призванным объединять разобщенные народы и защищать их. Чем этот милый юный пацифист с успехом и занимается. И мясного при этом не ест, конечно же.

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Дракулаура, «Школа монстров (Монстр Хай)»

Вегетарианство бывает разное. Вампир, не пьющий кровь, тоже прекрасно вписывается в данную концепцию. Впрочем, мясные продукты обращенная дочка Дракулы тоже ожидаемо не потребляет. Зато выращивает целый вегетарианский садик, чтобы было сподручнее крутить свои особые смузи и печь постные маффины. Диеты она придерживается строго, как это и заведено у особо модных девиц «в тренде».

Пузырек, «Суперкрошки»

Долго сомневались, включать ли эту маленькую супергероиньку в обзор или нет. Но все-таки стоит отдать Пузырьку должное — она известная вегетарианка. Конечно, поешь тут мяска, когда умеешь разговаривать с животными! Впрочем, в некоторых сериях Пузырек диету все-таки нарушает. Но простим это милой наивной суперкрошке ее охоту отведать креветок. За большие-большие выразительные глазки.

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Бистбой, «Юные титаны, вперед!»

Гарфилд «Бистбой» Логан не ест мясо по схожей с Пузырьком причине. Он умеет принимать облик множества животных и справедливо считает неправильным употреблять их в пищу. Настоящий «зеленый» парень, что внутри, что снаружи. Отметим, что Бистбой фигурирует во многих мультсериалах и комиксах, а не только в «Юных титанах», и везде он сохраняет за собой право не есть тех, кого мы приручили.

ХИЩНИКИ

Переходим к самому острому и каверзному — обзору хищников, которые вопреки своей природе не едят мясо. В 100% случаев потому что и они, и пресловутое мясо в мультфильмах антропоморфны. В некоторых лентах это становится во главу угла. Например, в диснеевском «Зверополисе», посвященному противостоянию травоядных и хищников. На вопрос о том, чем же питаются последние, сценаристы мультика отвечают: соевыми заменителями, насекомыми и рыбой, у которой мозги до разумного уровня так и не эволюционировали. Бедные водные позвоночные, мы к этому еще вернемся! А сначала поговорим о рыбе, все-таки наделенной интеллектом.

Бугор, Якорь и Чавк, «В поисках Немо»

Встречайте самый известный пример хищных вегетарианцев в анимации: это белая акула Бугор (Брюс), рыба-молот Якорь и мако-акула Чавк. Вся троица — убежденные вегетарианцы, что в случае подводного мира означает отказ от употребления в пищу других рыб. Несмотря на неприятный инцидент с кровью Дори, они хорошие ребята. Прогрессивные.

Ленни, «Подводная братва»

Следом плавниками помахивает другая известная акула — Ленни из «Подводной братвы». Эта лента и «В поисках Немо» не зря являются заметными участниками битвы мультиков-близнецов, у них даже и акулы от своих инстинктов похожим образом открещиваются. Вот только у Ленни как-то лучше получается, да и в сюжете он более видное место занимает. Настоящий убежденный добряк, не желающий плохого ничему живому.

Панда, «Вся правда о медведях»

Перенесемся на землю, в леса и городские гущи, где тоже есть свои хищники. Например, самые обычные медведи из одноименного мультсериала. Один из героев — ранимый и романтичный Панда, который помимо всех прочих милых качеств является убежденным вегетарианцем. На самом деле это соответствует реальному положению вещей, ведь в природе панды действительно едят в основном бамбук. Но все-таки данные обаятельные мишки функционально остаются хищниками и мясо есть при случае могут. А этот Панда — принципиально нет.

«Ми-ми-мишки»

А вот эти два медведя, бурый и белый, в природе уж точно не прочь полакомиться мясом, рыбой и чем угодно другим в согласии со своей всеядностью. Но только не в добром мультсериале «Ми-ми-мишки», в котором Кеша с Тучкой очень любят рыбачить, но даже свой улов никогда не едят. Причины — младшая детская аудитория. Здесь мог бы быть отдельный перечень подобных хищных зверушек категории «0+», о которых даже и подумать не получается, что они кого-то поймали, убили и съели. Но остановимся на «Ми-ми-мишках».

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Спекс, «Нико: Путь к звездам»

Малоизвестный, но яркий представитель отказавшихся от мясного пути хищников — волк Спекс из мультика «Нико: Путь к звездам». Этот худющий товарищ предпочитает мох, противится злобным планам своих сородичей и вообще персонаж положительный, пусть и довольно странный. Вот уж «белая ворона»! А еще здесь можно вспомнить Волка из мультика «Волк и Теленок», Волка из аниме «Ночная буря», и других похожих героев — список во имя победы разума и интеллигентности над аппетитом и зовом желудка можно еще довольно долго продолжать.

Алекс, «Мадагаскар»

Под конец вспомним мурчащих и уютных представителей семейства кошачьих, отказавшихся от пожирания других разумных зверей. Самым известным примером здесь выступает лев Алекс из «Мадагаскара». Собственно, той самой победе разума посвящена вся первая часть знаменитой франшизы про дружбу и взаимовыручку. Хищника благоразумно перевели на рыбу, которая в этом мире, опять-таки, напрочь лишена мозгов и индивидуальности. Что по факту равно вегетарианству, ведь раньше-то Алекс просто грезил стейками из говорящих разумных коровок и свинок!

Сюда же — малоизвестный мультфильм «Приключения Лео». Это еще один лев, который отказался от мяса и стал «папой» для парочки брошенных слонят.

Тигр, «Американская история»

Что чувствует бедный несчастный мышонок, очутившийся в клетке в лапах у кота? Известное дело. Но Файвелу из старой доброй «Американской истории» оказалось нечего бояться — рыжий котяра Тигр проявил себя хорошим собеседником, верным другом и исключительным вегетарианцем, не считая, как вы уже догадались, несчастной рыбы. Здесь еще можно вспомнить сквайра Джулиана из «Хроник Рэдволла», аналогично рыжего кошачьего приверженца вегетарианства.

Приятного аппетита… точнее, просмотра!

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