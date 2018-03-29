Искусство лепки древних кувшинов для вина возрождают в Армении

Одному из мастеров в сельской школе Вайоцдзорской области выделили мастерскую. Там он не только делает глиняных великанов, но и обучает детей гончарному делу. Тонкости и секреты древних традиций изучила корреспондент «МИР 24» Анна Арутюнян

Вот так, пласт за пластом Вардан ваяет карас — кувшин для вина. Огромный сосуд будет емкостью более восьмисот литров. Мастеру требуется физическая сила и терпение. Месяц уйдет только на придание формы гиганту.

«Строю по принципу стены: каждый новый фрагмент накладываю на шов стыка пластов предыдущего ряда. Это придает карасу прочность. Важную роль также играет надавливание на стыки рядов. Глина становится однородной, а конструкция прочной», — отметил гончар Вардан Казарян.

Эти карасы высотой с человека. Тот, что поменьше, вмещает 350 литров, второй — полтонны. У таких великанов стенки чуть толще пальца.

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«Четыре года назад я выставил работы своих учеников на ярмарке в честь дня села Ринд. Тогда ко мне подошел винодел, который настаивает вино в глиняных карасах, и предложил готовить их для винодельни. Прошло три года, он снова позвонил и сказал «пора». И вот уже полгода я изучаю древнюю технику и, как видите, уже есть успехи», — указал гончар Вардан Казарян.

Сельские подростки пока только учатся азам гончарного ремесла — ваяют простые вазы и кувшины.

Вардан мечтает, чтобы хотя бы один из них тоже освоил старинную технологию лепки карасов.

«Родители радуются, что я учусь этому ремеслу. Это может пригодиться в дальнейшем. В нашей группе некоторые ребята решили связать жизнь с гончарным искусством. Это здорово», — сказал школьник Арман Аветисян.

Глину мастер Вардан добывает из месторождений, которые расположены неподалеку. Несколько дней сырье томится в воде. В процессе брожения органических веществ материал становится пригодным для работы. Специалисты утверждают: вино, выдержанное в таких глиняных сосудах, обладает невероятными вкусовыми качествами.

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