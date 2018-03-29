В столице Киргизии провели выставку робототехники для детей

Выставка робототехники прошла в столице Киргизии под открытым небом.

Два дня, 24 и 25 марта, маленькие жители и гости Бишкека могли приобщиться к новым и перспективным технологиям. Эту возможность им предоставила «РОББО станция» — мероприятие, объединившее выставки по робототехнике, мастер-классы по схемотехнике, анимации, а также по 3D-моделированию и печати.

— Современная жизнь немыслима без роботов, — утверждает организатор мероприятия Светлана Ильинова. — Это не обязательно человекоподобное устройство. Пылесос и стиральная машина — тоже роботы. Мы хотим дать детям базовое понимание о робототехнике, чтобы в будущем в республике тоже развивалась эта перспективная наука.

Чтобы создавать роботов, нужно уметь программировать, моделировать и паять схемы. На «РОББО станции» каждый ребенок мог освоить базовую схемотехнику. Из готовых частей по принципу конструктора ребята собирали рабочие системы освещения. Главное — правильно установить все модули — батарейки, проводки, лампочку, кнопку, — и схема готова. Для четырехлетней Ярославы это первое знакомство со сложным для нее техническим направлением. Малышка деловито маленькими пальчиками ставит детали в нужные ячейки на планшетке, точно следуя инструкции педагога. «Папа, смотри, лампочка светится, как фиксик!» — радостно восклицает девочка, включая только что собранное устройство.

Здесь же ребята получили первый опыт программирования с помощью flash-анимации. Мальчишки и девчонки выбирали окружение и персонажей, наряжали их и заставляли бегать, прыгать, танцевать и крутить сальто.

— Здесь используется «детский» язык программирования «скретч», — поясняет Светлана Ильинова. — С его помощью дети создают свой собственный мультфильм. Программирование хорошо развивает логику, учит детей мыслить последовательно, развивает способность решать сложные задачи.

Вместе с тем Каждый желающий попробовал управлять настоящим роботом, а точнее роботизированной платформой. Это небольшое многофункциональное устройство ездит и с помощью различных датчиков измеряет температуру окружающей среды, расстояние до предметов и прочее.