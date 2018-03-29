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Концерт в Лхасе по случаю Дня освобождения тибетцев от крепостного рабства
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Концерт в Лхасе по случаю Дня освобождения тибетцев от крепостного рабства 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Лхаса, 28 марта /Синьхуа/ — В Тибетском автономном районе /Юго-Западный Китай/ сегодня отметили 59-ю годовщину освобождения тибетцев от крепостного рабства. По этому случаю в парке «Лунвантань» Лхасы, административного центра ТАР, прошел праздничный концерт с участием местных артистов и артистов из Шигацзе.
Для собравшейся публики были исполнены песни, танцы, фрагменты из тибетских музыкальных драм цзанси, сценические миниатюры.
Лхаса, 28 марта /Синьхуа/ — В Тибетском автономном районе /Юго-Западный Китай/ сегодня отметили 59-ю годовщину освобождения тибетцев от крепостного рабства. По этому случаю в парке «Лунвантань» Лхасы, административного центра ТАР, прошел праздничный концерт с участием местных артистов и артистов из Шигацзе.
Для собравшейся публики были исполнены песни, танцы, фрагменты из тибетских музыкальных драм цзанси, сценические миниатюры.
Лхаса, 28 марта /Синьхуа/ — В Тибетском автономном районе /Юго-Западный Китай/ сегодня отметили 59-ю годовщину освобождения тибетцев от крепостного рабства. По этому случаю в парке «Лунвантань» Лхасы, административного центра ТАР, прошел праздничный концерт с участием местных артистов и артистов из Шигацзе.
Для собравшейся публики были исполнены песни, танцы, фрагменты из тибетских музыкальных драм цзанси, сценические миниатюры.
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