Концерт в Лхасе по случаю Дня освобождения тибетцев от крепостного рабства

Лхаса, 28 марта / Синьхуа / — В Тибетском автономном районе /Юго-Западный Китай/ сегодня отметили 59-ю годовщину освобождения тибетцев от крепостного рабства. По этому случаю в парке «Лунвантань» Лхасы, административного центра ТАР, прошел праздничный концерт с участием местных артистов и артистов из Шигацзе.

Для собравшейся публики были исполнены песни, танцы, фрагменты из тибетских музыкальных драм цзанси, сценические миниатюры.

Лхаса, 28 марта /Синьхуа/ — В Тибетском автономном районе /Юго-Западный Китай/ сегодня отметили 59-ю годовщину освобождения тибетцев от крепостного рабства. По этому случаю в парке «Лунвантань» Лхасы, административного центра ТАР, прошел праздничный концерт с участием местных артистов и артистов из Шигацзе.

Для собравшейся публики были исполнены песни, танцы, фрагменты из тибетских музыкальных драм цзанси, сценические миниатюры.

Лхаса, 28 марта /Синьхуа/ — В Тибетском автономном районе /Юго-Западный Китай/ сегодня отметили 59-ю годовщину освобождения тибетцев от крепостного рабства. По этому случаю в парке «Лунвантань» Лхасы, административного центра ТАР, прошел праздничный концерт с участием местных артистов и артистов из Шигацзе.

Для собравшейся публики были исполнены песни, танцы, фрагменты из тибетских музыкальных драм цзанси, сценические миниатюры.