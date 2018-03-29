Роспотребнадзор закрыл столовую в уральской школе, в которой отравились ученики

По данным ведомства, несколько детей заболели острой кишечной инфекцией в школе села Андриановичи Серовского городского округа. После этого началась проверка Роспотребнадзора , которая выявила нарушения законодательства, создающие угрозы жизни и здоровью детей.

В пищеблоке были неисправны моечные ванны для мытья посуды, из-за чего сточные воды стекали прямо на пол. Помещение пищеблока давно не видело ремонта и содержалось в грязи, санитарная обработка не проводилась, посуда была со секолами и поврежденной эмалью.

Также работники пищеблока не были привиты от таких серьезных заболеваний, как гепатит А и дизентирия Зоне. В ходе лабораторных исследований выявлены неудовлетворительные результаты готовой пищи и смывов по микробиологическим показателям.

В отношении предпринимателя Богдановой Н. В. составлен протокол об административном правонарушении. Деятельность предприятия приостановлена на 90 суток до устранения всех нарушений.