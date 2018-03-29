Куйвашев дал Царским дням новый статус

Царским дням в Екатеринбурге придан статус губернаторской программы, сообщили «АиФ-Урал» в областном правительстве.

«Наступивший 2018 год ознаменован знаковой и трагической датой: 100-летием со дня гибели семьи последнего русского императора Николая II , — заявил глава региона Евгений Куйвашев . — Мы помним о трагических событиях июля 1918 года и готовимся к этой дате». Приглашение губернатора посетить в Царские дни столицу Урала уже принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Создана специальная рабочая группа, которая разрабатывает план будущих мероприятий. Кроме того, власти Алапаевска, Верхней Пышмы, Верхотурья и Екатеринбурга подготовят свои планы проведения Царских дней.

Накануне Екатеринбург посетила председатель Наблюдательного совета «Елисаветинского-Сергиевского просветительского общества» Анна Громова (супруга первого заместителя руководителя администрации президента РФ Алексея Громова ). При её участии в областном Минкульте обсудили создание музея на базе Напольной школы в Алапаевске. Ещё в 2017 году федеральным правительством был утверждён национальный туристический проект — межрегиональный «Императорский маршрут», объединивший Санкт-Петербург, Москву, Московскую область, Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области. Напольная школа — место последнего пребывания Святой Великомученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны и Великих князей Романовых, и сейчас идет работа по подготовке исторического здания для экспозиций и выставок.

Музей «Напольная школа в городе Алапаевске» планируется открыть 14 июля 2018 года — к началу мероприятий, посвященных 100-летию гибели семьи Романовых и накануне визита патриарха Кирилла. Первый замруководителя администрации губернатора Вадим Дубичев подчеркнул, что городу будут предоставлены дополнительные средства на ремонт дорог, благоустройство сквера около Напольной школы.

Стоит также отметить, что в плане, сформированном региональным министерством культуры, значится 34 мероприятия. Это выставки и мультимедийные проекты, лекции, спектакли, международный музыкальный фестиваль, научно-практическая конференция и многое другое.