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Царские дни в Екатеринбурге получили статус губернаторской программы
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Царские дни в Екатеринбурге получили статус губернаторской программы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АиФ Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому мероприятия к 100-летию гибели семьи последнего русского императора Николая II, получили статус губернаторской программы, сообщает в четверг департамент информационной политики главы региона.
"Наступивший 2018 год ознаменован знаковой и трагической датой: 100-летием со дня гибели семьи последнего русского императора Николая II. Мы помним о трагических событиях июля 1918 года и готовимся к этой дате. Так, мое приглашение посетить Екатеринбург в Царские дни принял патриарх Московский и Всея Руси Кирилл", — приводятся в сообщении слова Куйвашева.
Глава региона поручил специально созданной рабочей группе разработать план подготовки и проведения мероприятий в Свердловской области. Местным властям в городах Алапаевск (там были убиты шестеро Романовых), Верхняя Пышма (близ места захоронения царской семьи после расстрела), Верхотурье и Екатеринбург также поручено разработать свои планы проведения Царских дней, добавляет департамент.
В министерстве культуры Свердловской области прошло совещание с участием председателя наблюдательного совета Елисаветинского-Сергиевского просветительского общества Анны Громовой, на котором обсудили подготовку к проведению в регионе памятных мероприятий к 100-летию гибели членов императорской семьи, в том числе музеефикацию Напольной школы Алапаевска. Крупные мероприятия к 100-летию памяти Николая II и его семьи пройдут в июле.
План к 100-летию гибели членов императорской семью на Урале, сформированный региональным министерством культуры, включает 34 памятных мероприятия, среди них выставочные и мультимедийные проекты.
Кроме того, запланировано проведение культурно-просветительских мероприятий, в числе которых спектакль «Царская семья» в Свердловской детской филармонии, международный музыкальный фестиваль «Дорога к храму» в Свердловской академической филармонии, научно-практическая конференция «XVI Романовские чтения» в областном краеведческом музее.
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