Царские дни в Екатеринбурге получили статус губернаторской программы

"Наступивший 2018 год ознаменован знаковой и трагической датой: 100-летием со дня гибели семьи последнего русского императора Николая II. Мы помним о трагических событиях июля 1918 года и готовимся к этой дате. Так, мое приглашение посетить Екатеринбург в Царские дни принял патриарх Московский и Всея Руси Кирилл", — приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Глава региона поручил специально созданной рабочей группе разработать план подготовки и проведения мероприятий в Свердловской области. Местным властям в городах Алапаевск (там были убиты шестеро Романовых), Верхняя Пышма (близ места захоронения царской семьи после расстрела), Верхотурье и Екатеринбург также поручено разработать свои планы проведения Царских дней, добавляет департамент.

В министерстве культуры Свердловской области прошло совещание с участием председателя наблюдательного совета Елисаветинского-Сергиевского просветительского общества Анны Громовой , на котором обсудили подготовку к проведению в регионе памятных мероприятий к 100-летию гибели членов императорской семьи, в том числе музеефикацию Напольной школы Алапаевска. Крупные мероприятия к 100-летию памяти Николая II и его семьи пройдут в июле.

План к 100-летию гибели членов императорской семью на Урале, сформированный региональным министерством культуры, включает 34 памятных мероприятия, среди них выставочные и мультимедийные проекты.

Кроме того, запланировано проведение культурно-просветительских мероприятий, в числе которых спектакль «Царская семья» в Свердловской детской филармонии, международный музыкальный фестиваль «Дорога к храму» в Свердловской академической филармонии, научно-практическая конференция «XVI Романовские чтения» в областном краеведческом музее.