Электронную копию запрещенной более 50 лет сказки К. Чуковского открыли в Президентской библиотеке

Малоизвестная сказка Корнея Чуковского «Одолеем Бармалея!» представлена в фонде Президентской библиотеки. Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки.

«31 марта 2018 г. исполняется 136 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского — поэта, публициста, литературного критика, переводчика и, конечно же, одного из самых известных советских детских писателей. На его сказках выросло не одно поколение. «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Тараканище», «Приключения Бибигона», «Федорино горе», «Айболит». Но мало кто знаком со сказкой «Одолеем Бармалея!», которая находилась под негласным запретом более полувека. Электронная копия уникального издания размещена на портале Президентской библиотеки», — говорится в сообщении.

Как уточняется, последняя из цикла сказка о добром докторе Айболите и злом разбойнике Бармалее была написана в 1942 г. К. Чуковский в это время вместе со старшей дочерью и двумя внуками находился в эвакуации в Ташкенте, работал в Республиканской комиссии помощи эвакуированным детям. Он не писал сказок уже около восьми лет, объясняя это тем, что «не хотел перепевать самого себя», но, ежедневно встречаясь с детьми, судьбы которых разрушила война, решился.

«Вся сказка — это военная хроника борьбы не на жизнь, а насмерть, в которой стреляют пулеметы, разрываются гранаты, грохочут пушки. Жители Айболитии вынуждены жить по законам военного времени. Позже К. Чуковского нередко ругали за недетскую жесткость произведения. По словам писателя, ему хотелось внушить даже маленьким детям, что «в этой Священной войне бой идет за высокие ценности мировой культуры, гуманизма, демократизма, социальной свободы». Чтобы рельефнее представить идейные цели войны, он использовал образ знакомого им доброго, мудрого, самоотверженного Айболита и «противопоставил ему разрушительную и подлую силу фашизма». И рассказал об этом на понятном каждому ребенку языке, связав сказочные события с тем, что дети ежедневно слышали по радио», — отметили в пресс-службе.

Там также пояснили, что сначала отрывки из сказки были опубликованы в газете «Правда Востока», а в августе она была полностью напечатана в «Пионерская правде». В 1943 г. сказка вышла отдельными книжками в Ереване, Ташкенте и Пензе (именно эти издания представлены на портале Президентской библиотеки).

«Одолеем Бармалея!» была написана в разгар Сталинградской битвы и принималась читателями и литературными критиками на ура. Но уже во второй половине 1943 г., года коренного перелома в Великой Отечественной войне, на нее обрушился шквал критики. Автора обвиняли даже в издевательстве над сводками Информбюро. В результате сказка была изъята из готовившегося к печати сборника К. Чуковского и лично Сталиным вычеркнута из антологии советской поэзии к 25-летию Октябрьской революции. 1 марта 1944 г. «Правда» опубликовала разгромную статью директора ОГИЗа П. Юдина «Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского», в которой «Одолеем Бармалея!» признавалась не просто чепухой, а «политически вредной» чепухой: «Военная сказка К. Чуковского характеризует автора, как человека или не понимающего долга писателя в Отечественной войне или сознательно опошляющего великие задачи воспитания детей в духе социалистического патриотизма», — добавляется в сообщении.

С электронной копией уникального издания 1943 г. сегодня можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки, резюмировали в пресс-службе.