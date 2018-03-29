«Не хлопайте дверью»: над входом в челябинский детсад начали осыпаться кирпичи

В дошкольном отделении образовательного центра № 1 на улице Молодогвардейцев, 62б в Челябинске начал осыпаться фасад здания. Кирпичная кладка грозит обрушиться прямо над входом в две детские группы.

— При входе в группы «Светлячок» и «Радуга» из стены выпадают кирпичи. Там текла крыша, кладка намокла, и теперь кирпичи падают вниз. Через эту дверь дети заходят в здание, выходят на улицу гулять, но ни козырька, ни ограждения там нет. Руководство садика даже не стало закрывать опасный вход, просто на двери повесили объявление: «Пожалуйста, не хлопайте дверью», — сообщил один из родителей воспитанников садика. — Воспитатели говорят, что ремонт запланирован на апрель, но я как родитель возмущён, что вход не закрыли, ведь он представляет реальную опасность для наших детей.

На детсадовцев падают кирпичи

Руководитель образовательного центра № 1 Ирина Правосудова заверила корреспондента 74.ru, что проблема решается.

— Прошлым летом мы постелили на крышу рубероид, но это не принесло положительного результата, — рассказала директор. — Мы уже сделали экспертизу, и в этом году работы будут продолжены. Составлена смета на замену крыши, смета дорогая — 767 тысяч рублей. Она уже согласована, решается вопрос о выделении средств. Как только установится тёплая погода, мы начнём там работу.