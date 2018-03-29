Где отдохнуть этой весной: 10 направлений Европы

Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Финансовая компания Post Office Travel Money представила список европейских городов, отдых в которых этой весной обойдется дешевле всего. Эксперты проанализировали цены на популярные у туристов услуги и товары в 36 городах Европы. Учитывались средняя стоимость кофе, пива, комплексного обеда на двоих с вином, проезд на общественном транспорте, а также цена на двухдневное пребывание в трехзвездочной гостинице. Ниже мы расскажем о 10 самых дешевых европейских городах для отдыха этой весной. 1. Краков, Польша

Стоимость уик-энда: 13 200 рублейГород состоит из внутреннего города и 7 предместий. Остатки крепости XV в. ; 39 костёлов, много часовен, 25 монастырей, 7 синагог. Широко известны собор святых Станислава и Вацлава XIV в., усыпальница польских королей, епископов и героев (см. Вавель), Готический костёл св. Марии (XIII в.); барочный костёл святой Анны, громадный замок XIII в. — резиденция польских королей; национальный музей с картинами Матейко, Семирадского и др. в здании XIII века; техническо-промышленный музей, архиепископский дворец, Музей Чарторыйских. К главным достопримечательностям города относятся Старый город, Вавельский замок, Еврейский Казимеж. В Национальном музее туристов привлекает Картина «Дама с горностаем» кисти Леонардо да Винчи . 2. Вильнюс, Литва

Стоимость уик-энда: 13 287 рублейВ городе сохранились остатки средневековых построек, церкви в стилях барокко и классицизма. Во время Второй мировой войны город был частично разрушен. Исторический центр внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО . В Вильнюсе насчитывается около шестидесяти разнообразных национальных, городских, ведомственных и специализированных музеев (Музей Банка Литвы, Таможенный музей, Музей пограничников, Музей жертв геноцида (Музей КГБ) и др.). 3. Рига, Латвия

Стоимость уик-энда: 13 854 рубляРига долгое время была ганзейским городом, здесь соседствуют здания различных стилей от средневековой архитектуры старого города до модерна и современной архитектуры. Она была одним из крупнейших портов и одним из важнейших промышленных, коммерческих и культурных центров в Российской Империи. Исторический центр города внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 4. Варшава, Польша

Стоимость уик-энда: 14 669 рублейВ наше время Варшава — это смесь разнообразных архитектурных стилей, во многом благодаря насыщенной истории как Польши, так и самой столицы. Во время войны старый город был практически полностью уничтожен и восстановлен лишь в послевоенные годы. Исторический центр Варшавы включён в список Всемирного наследия как примерный образец доскональной реставрации уничтоженного исторического наследия. 5. Будапешт, Венгрия

Стоимость уик-энда: 14 912 рублейДостопримечательности Будапешта на берегу Дуная, Будайская крепость и проспект Андраши включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На набережной находятся интересные здания, такие как концертный зал «Вигадо», дворец Грешем (ныне гостиница «Four Seasons»), статуя девочки в карнавальном костюме. Здание Вигадо является вторым по размерам концертным залом Будапешта. 6. Москва, Россия

Стоимость уик-энда: 16 127 рублейМосква — важный туристический центр России. Московский Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 7. Прага, Чехия

Стоимость уик-энда: 16 209 рублейПрага — главный политический, экономический и культурный центр Чехии. Крупный туристический центр Европы. Исторический центр внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К наиболее известным центрам пражской культурной жизни относятся Национальный театр, концертный зал и галерея «Рудольфинум» (резиденция Чешского симфонического оркестра), Общественный дом, Государственная опера Праги, Театр «Латерна магика», Театр Спейбла и Гурвинека, Национальный музей, Национальный технический музей, музей им. Напрстека (музей азиатского, африканского и американского искусства), вилла «Бертрамка» (дом-музей В. А. Моцарта), Национальная галерея. 8. Афины, Греция

Стоимость уик-энда: 16 209 рублейГород назван в честь богини войны и мудрости Афины, которая была покровителем древнего полиса. Афины имеют богатую историю; в классический период (V век до н. э.) город-государство достигло вершины своего развития, определив многие тенденции развития позднейшей европейской культуры. Так, с городом связаны имена философов Сократа, Платона и Аристотеля, заложивших основы европейской философии, трагиков Эсхила, Софокла и Еврипида, стоявших у истоков драмы; политическим строем древних Афин была демократия. 9. Лиссабон, Португалия

Стоимость уик-энда: 16 938 рублейЛиссабон является одним из старейших городов мира и старейшим городом Западной Европы, на века превосходя в возрасте такие современные европейские столицы, как Лондон, Париж. Из градостроительных ансамблей интересны площадь Фигейра и проспект Свободы. Популярной забавой горожан является бой быков. Но, в отличие от испанской корриды, где быка убивают, в португальской животное усмиряет команда безоружных бойцов (форкадуш). 10. Валетта, Мальта

Стоимость уик-энда: 17 181 рубльУлица Республики пересекает несколько площадей: Площадь Великой осады, площадь Республики и Дворцовую площадь, где находится дворец Великого магистра, который строился в период с 1570 по 1580 гг. В настоящее время в этом здании размещается резиденция президента и парламента Республики Мальты. Часть залов дворца открыта для посещения туристами.