90-летняя вологжанка исполнила военные частушки на сцене ГДК

Областной конкурс «Дорогами войны» стартовал на Вологодчине. 28 марта в областной столице прошел первый тур фестиваля, посвященного Великой Отечественной войне. Порядка 300 участников исполнили песни и стихотворения на военную тематику.

Практически все участники пришли в гимнастерках и других военных костюмах. Фестиваль собрал представителей разных поколений. Самой старшей участнице из Сокольского района — 90 лет. Евдокия Борисова спела военные частушки под аккомпанемент гармониста.

На сцене Городского Дворца культуры 14 хоров, 12 ансамблей и 9 солистов исполнили песни военных лет. В разделе красноречия выступали по двум номинациям — авторских стихов и произведений известных писателей. Жюри предстоит выбрать победителей в каждом из направлений.

Второй тур фестиваля пройдет 5 апреля в поселке Тоншалово Череповецкого района. Там состоится прослушивание жителей западных районов Вологодской области. Увидеть номера участников восточных районов можно будет 19 апреля на 3-м этапе конкурса, который пройдет в Великом Устюге.

Лучшие номера в итоге представят на гала-концерте 10 октября. Также на Ленина, 17, будет организована масштабная выставка прикладного творчества детей с непростыми судьбами.

Фестиваль «Дорогами войны» стал частью проекта «В памяти моей», организованного общественным движением «Дети войны» совместно с Городским Дворцом культуры на средства президентского гранта.