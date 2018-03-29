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Красноярская школьница стала «Юной топ-моделью» страны
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Красноярская школьница стала «Юной топ-моделью» страны 

АиФ Красноярск 38 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Две школьница из Красноярска пробились в лидеры на конкурсе «Российская красавица 2018», который прошёл 26 марта в Москве.
В номинации «Юная топ-моделью» победу одержала 15-летняя Вера Казимирова. Школьница увлекается литературой, модой, историей, иностранными языками, философией и психологией. Как признается сама девочка, она очень разносторонний человек.
После победы в соцсетях школьница поблагодарила всех за поддержку.
«Большое спасибо всем тем, кто голосовал за меня и старался всячески поддержать. Без вас мне было бы намного труднее», — пишет Вера.
Большое впечатление на жюри произвела и еще одна красноярка. Полина Авдей получила корону второй вице-мисс. Известно, что девочка учится в 8-м классе. Увлекается танцами, модой, изучением иностранных языков.
Отметим, что обе школьницы впервые принимали участие в конкурсе всероссийского уровня.
Казимирова Вера Владимировна 15 лет г. Красноярск Финалистка конкурса «Звезда Красноярска 2017», Победитель международого турнира по психологии. Увлечения Литература, мода, история, английский язык, философия, психология, театр, живопись, вышивание, рисование!Разносторонний человек.
Публикация от Alex_group (@alex_group_producer) 19 Мар 2018 в 12:29 PDT
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