Суд приостановил работу цеха службы доставки японской кухни «Харакири» в Новосибирске

В ходе проведенной проверки выяснилось, что при изготовлении блюд допускались многочисленные нарушения. Кроме того на кухне отсутствовала раковина для мытья рук. В итоге специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки кулинарного цеха нашли 14 нарушений, связанных с неправильной обработкой продуктов, стиркой одежды и уборкой производственных помещений.

Изучив все материалы дела, суд вынес решение. Так согласно статье 6.6. КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), цех не будет работать в течение 90 дней, сообщают «Новосибирские новости».

Напомним, в марте этого года пять новосибирцев попали в больницу с острой кишечной инфекцией после того, как заказали еду у службы доставки суши и роллов «Харакири».

Фото: pxhere.com.