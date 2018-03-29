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Суд приостановил работу цеха службы доставки японской кухни «Харакири» в Новосибирске
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Суд приостановил работу цеха службы доставки японской кухни «Харакири» в Новосибирске 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе проведенной проверки выяснилось, что при изготовлении блюд допускались многочисленные нарушения. Кроме того на кухне отсутствовала раковина для мытья рук. В итоге специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки кулинарного цеха нашли 14 нарушений, связанных с неправильной обработкой продуктов, стиркой одежды и уборкой производственных помещений.
Изучив все материалы дела, суд вынес решение. Так согласно статье 6.6. КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), цех не будет работать в течение 90 дней, сообщают «Новосибирские новости».
Напомним, в марте этого года пять новосибирцев попали в больницу с острой кишечной инфекцией после того, как заказали еду у службы доставки суши и роллов «Харакири».
Фото: pxhere.com.
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