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В центре на Талдомской пройдет отборочный этап городского конкурса художественного творчества «Созвездие-2018»
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В центре на Талдомской пройдет отборочный этап городского конкурса художественного творчества «Созвездие-2018» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Отборочный этап городского конкурса художественного творчества «Созвездие-2018» среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в номинации «Хореографическая» пройдет в Центре содействия семейному воспитанию «Доверие» на Талдомской улице. Мероприятие пройдет 29 марта.
— Восемьдесят конкурсантов из двенадцати московских центров содействия семейному восстанию представят разножанровые танцевальные номера, — уточнили в центре.
Оценивать выступления участников будут опытные педагоги дополнительного образования в области художественного творчества.
Начало в 15.00. Напомним, Центр содействия семейному воспитанию «Доверие» находится по адресу Талдомская улица, дом 4.
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