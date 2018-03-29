В центре на Талдомской пройдет отборочный этап городского конкурса художественного творчества «Созвездие-2018»

Отборочный этап городского конкурса художественного творчества «Созвездие-2018» среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в номинации «Хореографическая» пройдет в Центре содействия семейному воспитанию «Доверие» на Талдомской улице. Мероприятие пройдет 29 марта.

— Восемьдесят конкурсантов из двенадцати московских центров содействия семейному восстанию представят разножанровые танцевальные номера, — уточнили в центре.

Оценивать выступления участников будут опытные педагоги дополнительного образования в области художественного творчества.

Начало в 15.00. Напомним, Центр содействия семейному воспитанию «Доверие» находится по адресу Талдомская улица, дом 4.