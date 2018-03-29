Коварный враг. За год от туберкулеза скончались 70 курян

Подростки стали болеть чаще

В последние годы в Курской области наметилась тенденция к снижению числа заболевших туберкулезом. Но радоваться рано.

«Заболеваемость по ЦФО за 2017 год составляет 31 на 100 тыс. населения, у нас, к сожалению, выше, чем в ЦФО — 39,8, что нехорошо, — рассказывает главный врач областного противотуберкулёзного диспансера Владимир Анцупов. — Но, с другой стороны, мы стали более активно выявлять больных. В области мы на 70 тысяч больше сделали флюорографических обследований».

Рост заболеваемости в прошлом году был отмечен в Горшеченском, Конышевском, Курчатовском, Медвенском, Октябрьском, Поныровском, Рыльском, Фатежском, Черемисиновском районах. При этом в Конышевском районе заболеваемость превышает среднеобластной показатель в 2,5 раза. Зарегистрировано повышение уровня заболеваемости туберкулёзом у подростков. Среди основных причин — контакты с больным в семье, отсутствие флюорографического обследования более двух лет.

Минутное обследование

В минувшие выходные врачи Курского противотуберкулёзного диспансера провели акцию по выявлению туберкулёза у жителей областного центра. У крупных торговых центров работали два передвижных флюорографа, где можно было буквально за минуты пройти обследование и получить результат на руки. Всего же мобильная группа противотуберкулёзного диспансера за год выезжала 55 раз в лечебные учреждения региона. Благодаря этому сделать флюорограмму без особых хлопот смогли 25,5 тысячи жителей районов. У 56 курян в ходе осмотров был выявлен туберкулёз, у 48 — новообразования.

«Чтобы обеспечить всех больных туберкулёзом лекарственными препаратами, в прошлом году было выделено более 24 млн рублей из бюджетов всех уровней. Кроме этого, на 9 млн рублей было закуплено современного медицинского оборудования для областного противотуберкулёзного диспансера. Благодаря этому смертность в 2017 году от туберкулёза уменьшилась на 23,3%», — сообщил начальник управления комитета здравоохранения Евгений Гориводский.

Медики подчёркивают, что дети наиболее восприимчивы к туберкулёзной инфекции в силу несформированности иммунной системы. Поэтому в России вакцинацию проводят прямо в роддоме на 3-7 день жизни малыша. Кроме этого, для раннего выявления инфицирования микобактериями туберкулёза детям до 7 лет раз в год проводят реакцию Манту. У более старших детей проводят иммунологическую пробу препаратом «Диаскинтест». У взрослых же самым доступным и безопасным способом раннего выявления туберкулёза остаётся флюорографическое обследование не реже одного раза в год.