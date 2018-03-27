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Комитет Госдумы по культуре выступает за разрешение рекламы в детских передачах
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Комитет Госдумы по культуре выступает за разрешение рекламы в детских передачах 

ТАСС 27 марта 2018
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по культуре предлагает разрешить рекламу в детских передачах. Об этом заявила во вторник первый зампред комитета Елена Драпеко на круглом столе, посвященном российской анимации.
"Мы бы хотели вернуться к рассмотрению законопроекта, который был в Госдуме, но был отклонен, это закон о рекламе в детских передачах на телевидении. Давайте мы этот вопрос рассмотрим еще раз. Комитет по культуре как раз был на стороне легализации этой ситуации. Мы считаем, что можно разрешить рекламу этих товаров в этих телевизионных передачах", — сказала Драпеко.
По ее словам, сегодня детских передач на российских телеканалах очень мало. «Время, которое уделяется детям, сегодня минимально, это могут себе позволить только богатые центральные каналы или специализированные каналы. Остальные же каналы в отсутствии рекламы в детских передачах просто не ставят их в сетку вещания», — отметила первый зампред комитета Госдумы по культуре.
Законопроект о рекламе в детских передачах был внесен в Госдуму в 2013 году депутатами Станиславом Говорухиным, Еленой Драпеко и Марией Кожевниковой. Проект закона был отклонен в первом чтении.
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