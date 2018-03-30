Заборы в купеческом стиле: в центре Самары установят 1309 метров ограждений

На туристических маршрутах в центре Самары старые заборы заменят на новые. Об этом сообщил глава администрации Самарского района Максим Харитонов на встрече местных жителей с мэром Еленой Лапушкиной.

— Мы построим 1309 погонных метров ограждений. При благоприятных погодных условиях работы начнутся уже со 2 апреля и закончатся в конце месяца, — рассказал Максим Харитонов.

По его словам, заборы сделают в купеческом и шахматном стилях. Первый вариант подойдет для улиц без уклонов. Второй будут использовать в местах спусков и подъемов.