Как на самом деле выглядят актеры фильмов ужасов

Если по ночам вам снятся монстры из хорроров, стоит заглянуть своим страхам в глаза. Большинство из них в реальности — милейшие люди.

Химера

Дрен — Дэльфин Шанеак

Химера

Я — легенда

Я — легенда

Лабиринт Фавна

Лабиринт Фавна

Багровый пик Призрак леди Шарп — Даг Джонс

Багровый пик Хищники

Хищники

Американская история ужасов

Американская история ужасов

Чужой

Чужой — Боладжи Бадеджо

Чужой

Кошмар на улице Вязов

Кошмар на улице Вязов

Звонок

Звонок

Джиперс Криперс

Джиперс Криперс