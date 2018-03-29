Как на самом деле выглядят актеры фильмов ужасов 

Если по ночам вам снятся монстры из хорроров, стоит заглянуть своим страхам в глаза. Большинство из них в реальности — милейшие люди.
Пеннивайз — Билл Скарсгард
Химера
Дрен — Дэльфин Шанеак
Химера
Я — легенда
Вожак вампиров — Дэш Майок
Я — легенда
Лабиринт Фавна
Фавн — Даг Джонс
Лабиринт Фавна
Багровый пик Призрак леди Шарп — Даг Джонс
Багровый пик Хищники
Хищник — Дерек Мирс
Хищники
Американская история ужасов
Клоун Твисти — Джон Кэрролл Линч
Американская история ужасов
Чужой
Чужой — Боладжи Бадеджо
Чужой
Кошмар на улице Вязов
Фредди Крюгер — Роберт Инглунд
Кошмар на улице Вязов
Звонок
Самара Морган — Дэйви Чейз
Звонок
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс — Джонатан Брек
Джиперс Криперс
Мама — Хавьер Ботет