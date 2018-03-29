5 боевиков с брутальными героями, которых голыми руками не возьмешь

Когда хочется простой честной мясорубки, без интриг и неожиданных сюжетных поворотов, без необходимости ломать голову. Но чтобы при этом герои были честны, отважны и во всем правы.

К премьере на ivi фильма «Дикий» мы собрали несколько боевиков о брутальных героях.

Дикий

Braven, 2017

Дикий

В глуши в Канаде живет с семьей работник лесопилки. Однажды его охотничьим домиком решают воспользоваться наркоторговцы, и им не нужны свидетели. Впрочем, довольно скоро они пожалеют о том, что сунулись в эти края. В главной роли Джейсон Момоа — два метра мускулов и ярости.

У боярина Лютобора подлые наемники похищают любимую жену и новорожденного сына. Он такую обиду терпеть не намерен, поэтому принуждает к сотрудничеству одного из нападавших и отправляется на поиски семьи.

Гладиатор

Gladiator, 2000

Гладиатор

Историческая драма о честном и справедливом генерале Максимусе, которого подвергают гонениям, чтобы он не занял римский престол. Несмотря на козни, генерал выживает и становится самым крутым гладиатором в мире.

Заложница

Taken, 2007

Заложница

Албанские мафиозники нашли себе выгодный бизнес — похищать в парижском аэропорту хорошеньких девушек и продавать в секс-рабство. Однажды им не повезло связаться с американкой Ким, потому что у нее очень крутой папа — бывший агент ЦРУ

Коммандос

Commando, 1985

Коммандос