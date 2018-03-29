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«Горький смотрит хмуро». Крыша культурного центра протекла к юбилею писателя
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«Горький смотрит хмуро». Крыша культурного центра протекла к юбилею писателя 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Эта инсталляция с водой и капелью расположена на самом виду в фойе «Рекорда». Крыша течет в это время ежегодно. Кровлю в 2014 году ремонтировали, но некачественно. Два арбитражных суда приняли решение в пользу ремонтера. Деньги за ремонт выплачены на 95%, поскольку экспертиза сочла 95% кровли отремонтированной качественно. Дефективные 5% текут. Максим Горький хмуро смотрит на происходящее. Сидим, взявшись за голову: как решить эту проблему? Караул! — рассказала пресс-аташе культурного центра Светлана Кукина.
На фотографиях видно, что кроме выставки фотографий, посвященных Горькому, фойе «украшают» ведра и тряпки.
Светлана добавила, что ко всему прочему вчера из потолка вылетели несколько панелей.
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