Международный день птиц отмечается 1 апреля

Об этом сообщили комитета госохотнадзора Нижегородской области, напомнив, что в этот день была подписана Международная конвенция по охране птиц.

Как отмечается в сообщении, День птиц — это не только годовщина Конвенции, но и время прилета пернатых с зимовок.

В весенний период перелетным птицам, часто не хватает корма и мест для укрытия. В помощь пернатым можно развесить скворечники, в которых птицы устроят гнезда и смогут вывести птенцов.

«Птицы оказывают неоценимую помощь садоводам в борьбе с насекомыми-вредителями. Также птицы радуют своим видом и пением», — говорится в сообщении.

По данным регионального комитета госохотнадзора, в Нижегородской области увеличилась численность тетеревов и рябчиков. Так, в минувшее году число тетеревов составляет около 209 тыс. особей (в 2016 году — 192,6 тыс.), рябчиков — 89,6 тыс. (в 2016 году — 77 тыс.), глухарей — более 34 тыс. (в 2016 году — 36 тыс.).