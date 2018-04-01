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Международный день птиц отмечается 1 апреля
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Международный день птиц отмечается 1 апреля 

Newsroom24 1 апреля 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщили комитета госохотнадзора Нижегородской области, напомнив, что в этот день была подписана Международная конвенция по охране птиц.
Как отмечается в сообщении, День птиц — это не только годовщина Конвенции, но и время прилета пернатых с зимовок.
В весенний период перелетным птицам, часто не хватает корма и мест для укрытия. В помощь пернатым можно развесить скворечники, в которых птицы устроят гнезда и смогут вывести птенцов.
«Птицы оказывают неоценимую помощь садоводам в борьбе с насекомыми-вредителями. Также птицы радуют своим видом и пением», — говорится в сообщении.
По данным регионального комитета госохотнадзора, в Нижегородской области увеличилась численность тетеревов и рябчиков. Так, в минувшее году число тетеревов составляет около 209 тыс. особей (в 2016 году — 192,6 тыс.), рябчиков — 89,6 тыс. (в 2016 году — 77 тыс.), глухарей — более 34 тыс. (в 2016 году — 36 тыс.).
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