Международный день птиц отметят в Нижегородской области

В этот день в 1906 году была подписана Международная конвенция по охране птиц. Об этом сообщили в комитете по охране объектов животного мира.

День птиц — это не только годовщина Конвенции, но и время прилета пернатых с зимовок. «В России праздник отмечали с 1994 года, но и раньше возвращение перелетных птиц праздновалось потому, что означало наступление весны», — сообщили в комитете госохотнадзора.

Обычай старины — печь в этот день жаворонков из теста и петь особые песенки-заклички. Одна из старейших традиций — развешивание в этот день скворечников, синичников, гоголятников и прочих «птичьих домиков».

В весенний период перелетным птицам, часто не хватает корма и мест для укрытия. В помощь пернатым можно развесить скворечники, в которых птицы устроят гнёзда и смогут вывести птенцов.

Следует отметить, что жилье для птиц не должно быть ярким или пестрым, скворечник должен сочетаться с окружающей средой, что поможет птицам маскировать свои убежища и сохранить своих птенцов.

В ведомстве напомнили, что птицы, живущие рядом с человеком, оказывают неоценимую помощь садоводам в борьбе с насекомыми-вредителями. Также птицы радуют своим видом и пением.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области увеличилась численность тетеревов и рябчиков. Как сообщили в госохотнадзоре, в минувшем году результаты мониторинга численности основных видов охотничьих животных в Нижегородской области показали, что число тетеревов составляет около 209 тыс. особей (2016г. -192,6 тыс.), рябчиков — 89,6 тыс. (2016г. — 77 тыс.) и глухарей более 34 тыс. (2016году — 36 тыс.).