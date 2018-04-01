Ещё
Международный день птиц отметят в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Международный день птиц отметят в Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 апреля 2018
Фото: Нижегородская правда
В этот день в 1906 году была подписана Международная конвенция по охране птиц. Об этом сообщили в комитете по охране объектов животного мира.
День птиц — это не только годовщина Конвенции, но и время прилета пернатых с зимовок. «В России праздник отмечали с 1994 года, но и раньше возвращение перелетных птиц праздновалось потому, что означало наступление весны», — сообщили в комитете госохотнадзора.
Обычай старины — печь в этот день жаворонков из теста и петь особые песенки-заклички. Одна из старейших традиций — развешивание в этот день скворечников, синичников, гоголятников и прочих «птичьих домиков».
В весенний период перелетным птицам, часто не хватает корма и мест для укрытия. В помощь пернатым можно развесить скворечники, в которых птицы устроят гнёзда и смогут вывести птенцов.
Следует отметить, что жилье для птиц не должно быть ярким или пестрым, скворечник должен сочетаться с окружающей средой, что поможет птицам маскировать свои убежища и сохранить своих птенцов.
В ведомстве напомнили, что птицы, живущие рядом с человеком, оказывают неоценимую помощь садоводам в борьбе с насекомыми-вредителями. Также птицы радуют своим видом и пением.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области увеличилась численность тетеревов и рябчиков. Как сообщили в госохотнадзоре, в минувшем году результаты мониторинга численности основных видов охотничьих животных в Нижегородской области показали, что число тетеревов составляет около 209 тыс. особей (2016г. -192,6 тыс.), рябчиков — 89,6 тыс. (2016г. — 77 тыс.) и глухарей более 34 тыс. (2016году — 36 тыс.).
Нижегородская правда: последние новости
Сайт Нижегородской Филармонии обвалился после старта продаж билетов на Сахаровский фестиваль В Карповской церкви исполнят «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова Игорь Киргизов: «Высокие технологии невозможны без высокотехнологичного оборудования»
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло24
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?27
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение