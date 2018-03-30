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Пернатые рассказы. Почему 1 апреля — Международный день птиц?
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Пернатые рассказы. Почему 1 апреля — Международный день птиц? 

Мир24 1 час назад
Фото: Управа района Перово
Не каждый может похвастаться своим личным праздником. Впрочем, о птицах такого не скажешь. Ведь каждый год 1 апреля отмечается Международный день птиц и повсеместно проводятся мероприятия, посвященные пернатым созданиям.
Мы тоже не остались в стороне и подготовили для наших зрителей необычный выпуск программы «Миллион вопросов о природе». Предлагаем насладиться весенними рассказами из жизни пернатых! Вы узнаете, как ведут себя воробьи в это прекрасное время года, чем питаются хищные птицы, как живут совы, дятлы и журавли.
Смотрите «Миллион вопросов о природе» 1 апреля в 6:00 на телеканале «МИР». Не пропустите, будет интересно!
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