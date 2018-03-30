Пернатые рассказы. Почему 1 апреля — Международный день птиц?

Не каждый может похвастаться своим личным праздником. Впрочем, о птицах такого не скажешь. Ведь каждый год 1 апреля отмечается Международный день птиц и повсеместно проводятся мероприятия, посвященные пернатым созданиям.

Мы тоже не остались в стороне и подготовили для наших зрителей необычный выпуск программы «Миллион вопросов о природе». Предлагаем насладиться весенними рассказами из жизни пернатых! Вы узнаете, как ведут себя воробьи в это прекрасное время года, чем питаются хищные птицы, как живут совы, дятлы и журавли.

Смотрите «Миллион вопросов о природе» 1 апреля в 6:00 на телеканале «МИР» . Не пропустите, будет интересно!

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