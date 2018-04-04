Занятие по изготовлению скворечников проведут в парке «Кузьминки-Люблино»

Акция, посвященная Международному дню птиц, соберет участников в парке «Кузьминки-Люблино» в пятницу, 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба парка. Практическая часть мероприятия включает мастер-класс по сборке скворечников.

«Скворечники развесят на природной территории «Кузьминки-Люблино». Кроме того, в рамках акции в экоцентре запланированы лекция о пернатых Москвы и птице года — скопе, а также выставка фотографий «Птицы всех лет», — поясняется в источнике.

Присоединиться к акции может каждый желающий, для этого нужно заранее записаться по телефону 8 (495) 377-35-93.

Адрес парка: ул. Кузьминская, дом 10, строение 1. (мю)