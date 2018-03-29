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Зеленоградскому досуговому центру ГБУ «М Клуб» исполняется 20 лет
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Зеленоградскому досуговому центру ГБУ «М Клуб» исполняется 20 лет 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
1 апреля в районе Крюково Зеленограда большой праздник — центру досуговой и социально-воспитательной работы ГБУ «М Клуб» исполняется 20 лет.
20 лет — немалый срок. За это время маленький детский клуб, ютящийся в 6 комнатах, вырос в огромный центр, занимающий помещения в пяти корпусах. Сменилось трое директоров, множество руководителей объединений, но неизменным остается высокий профессионализм дружной команды, дарящей людям праздники. Из года в год проходят велофестивали, праздники двора, широко отмечаются календарные даты.
В «М Клуб» ежедневно приходят больше 100 человек, и каждому находится занятие по душе, ведь клубные объединения центра рассчитаны на самый разный возраст и интересы.
Так, старшее поколение в рамках программы активного долголетия выбирает для себя танцы, оздоровительную гимнастику или хоровое пение в ансамбле «Серебряные голоса района Крюково». Для самых маленьких жителей города открыты изостудии, детский ансамбль «Калинка», клуб «Узнавайки», танцевальная студия и многие другие объединения. Но основными гостями «М Клуба» являются дети и подростки. Они выбирают для себя занятия из обширного списка клубов и объединений — театральная студия, множество творческих мастерских, психологический кружок, изостудии и, конечно, объединение «Юных аниматоров». В «М КЛУБ» также существует и свой пресс-центр — это кружок юных журналистов, в котором подростки овладевают мастерством «акул пера». Юные журналисты выпускают ежемесячную стенгазету «КлубОК» и планируют с нового учебного года начать выпуск четырехполосной печатной газеты.
У «М Клуба» очень много общих проектов с центром социального обеспечения и центром поддержки семьи и детства. Самые яркие и известные из них — «Я выбираю жизнь», «Родители
и я — здоровая семья!». Руководители творческих мастерских регулярно проводят мастер-классы и праздники в гостях у друзей.
Доброй традицией стало проведение выставок работ талантливых зеленоградцев. Каждый месяц в стенах «М Клуба» экспозиция одной творческой личности сменяет другую.
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