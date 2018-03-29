Ещё
Юбиляры шоу-бизнеса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юбиляры шоу-бизнеса 

Мир24 52 минуты назад
Владимиру Преснякову исполняется 50 лет. Юбиляр, как и прежде, отмечает день рождения с размахом — ярким и шумным концертом, на котором песни артиста вместе с ним поют его коллеги по сцене. Не менее яркое шоу по случаю уже 60-летия устраивает Валерий Сюткин. Для зрителей он подготовил сюрприз, который шокирует всех гостей — он предстанет в неожиданном для публики образе. В каком, узнаете совсем скоро.
Также вы проследите эволюцию стиля Лолиты Милявской, узнаете, какие новости из мира шоубиза оказались фейковыми, а какие настоящими, а главное, увидите самые смешные клипы не только отечественных, но и зарубежных селебрити.
Смотрите программу «Держись, шоубиз!» 31 марта в 0:55 на телеканале «МИР». Не пропустите, все самое интересное только на 18-й кнопке!
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Велозаезд и экскурсии в темноте: Беларусь присоединилась к «Часу Земли» Медведев похвалил хранителей культуры и пожелал им вдохновения На Красной дорожке в Каннах запретили делать селфи
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Том Круз прыгнул с высоты 7,5 километров
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией141
15 российских фильмов, которыми можно гордиться13
Самые обсуждаемые фильмы XXI века5
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение