Юбиляры шоу-бизнеса

Владимиру Преснякову исполняется 50 лет. Юбиляр, как и прежде, отмечает день рождения с размахом — ярким и шумным концертом, на котором песни артиста вместе с ним поют его коллеги по сцене. Не менее яркое шоу по случаю уже 60-летия устраивает Валерий Сюткин . Для зрителей он подготовил сюрприз, который шокирует всех гостей — он предстанет в неожиданном для публики образе. В каком, узнаете совсем скоро.

Также вы проследите эволюцию стиля Лолиты Милявской , узнаете, какие новости из мира шоубиза оказались фейковыми, а какие настоящими, а главное, увидите самые смешные клипы не только отечественных, но и зарубежных селебрити.

Смотрите программу «Держись, шоубиз!» 31 марта в 0:55 на телеканале «МИР» . Не пропустите, все самое интересное только на 18-й кнопке!

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