Сборник прозы и поэзии в формате сетевого общения представили в Югре

На днях в библиоруме «Буква» городской центральной библиотеке Ханты-Мансийска прошла презентация книги «МАТРЕШКИ online». В сборник вошло творчество 13 девушек, жительниц города.

Как сообщает ugra-news, книга представляет первый сборника прозы и поэзии, созданного в формате сетевого общения. По словам автора проекта Елены Капитановой, идея проекта зародилась в группе в «Вконтакте».

«Название символизирует мир женщины, которая несет в себе несколько образов: созерцателя, подруги, любимой, матери, и даже женщины-воина. Приставка «онлайн» появилась, потому что сборник родился полностью в соцсетях. Получился женско-мужской диалог, потому что под произведениями читатель увидит комментарии известных мужчин Ханты-Мансйиска», — отметила Елена Капитанова.

Найти группу и ознакомится с творчеством «матрешек» можно по адресу: vk.com/matrjoshki