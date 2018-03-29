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Сборник прозы и поэзии в формате сетевого общения представили в Югре
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Сборник прозы и поэзии в формате сетевого общения представили в Югре 

АиФ Югра 50 минут назад
Фото: АиФ Югра
На днях в библиоруме «Буква» городской центральной библиотеке Ханты-Мансийска прошла презентация книги «МАТРЕШКИ online». В сборник вошло творчество 13 девушек, жительниц города.
Как сообщает ugra-news, книга представляет первый сборника прозы и поэзии, созданного в формате сетевого общения. По словам автора проекта Елены Капитановой, идея проекта зародилась в группе в «Вконтакте».
«Название символизирует мир женщины, которая несет в себе несколько образов: созерцателя, подруги, любимой, матери, и даже женщины-воина. Приставка «онлайн» появилась, потому что сборник родился полностью в соцсетях. Получился женско-мужской диалог, потому что под произведениями читатель увидит комментарии известных мужчин Ханты-Мансйиска», — отметила Елена Капитанова.
Найти группу и ознакомится с творчеством «матрешек» можно по адресу: vk.com/matrjoshki
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