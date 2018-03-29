Девушка, Вы москвичка? Московский диалект и с чем его едят

Говорят, жителя Москвы от жителя любого другого российского города можно отличить по особенному произношению. «Москвичи акают», — скажут не только читатели данной статьи, но и заграничные туристы, изучающие русский язык, и будут правы. Но лишь частично — московскому произношению присущи и другие черты. Среди них — особые интонация и произношение некоторых согласных.

Когда появился московский говор, и в какой форме его следы присутствуют в современном русском языке? Что можно назвать отличительными признаками московского произношения, и почему именно оно стало основой для литературной нормы?

Из школьного курса истории России известно, что, начиная с XIV века, Москва стала «возвышаться» над другими княжествами и превратилась в центр северо-восточной, Ростово-Суздальской Руси, где впоследствии сложилась русская государственность. Это произошло вследствие различных изменений в политическом климате страны — как экономических и военных, так и религиозных, и именно Москва стала оказывать значительное влияние на другие города России. Однако далеко не в XIV и даже не в XVI веке упор на гласную «а» стал отличительным знаком московского произношения: «окали» и Иван Грозный , и такие боярские фамилии, как Мстиславские и Хованские, и лишь в XVIII веке московский говор с характерным ему «аканьем» получил широкое распространение не только на московской земле, но и за ее пределами. Впоследствии именно на его базе закладывались основы русского литературного произношения.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Это связано не только с определяющей ролью Москвы в России XVIII века как политического центра страны. Конечно, этот факт повлиял на появление в столице жителей самых разных уголков страны, среди которых были и те, чье произношение было акающим. Но главная причина распространения московского говора состояла в том, что Москва стала очагом распространения истинной культуры, царившей в ученых кругах Московского университета и доносившейся со сцены Малого театра. Таким образом, переходя из уст театральных гениев и знаменитых ученых страны в школьные учебники и систему российского образования, которое активно набирало обороты в ту эпоху, московское произношение распространялось среди самых широких кругов населения. Сам М. В. Ломоносов в 1755 году в «Российской грамматике» написал: «Московское наречие не токмо для важности столичного города, но и для своей отменной красоты прочим справедливо предпочитается, а особливо выговор буквы „о“ без ударения, как „а“, много приятнее…»

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Что произошло после этого? В послеоктябрьский период потребность в нормализации произносительных норм возросла — во-первых, состав населения России изменился, и старые московские нормы становились более шаткими. Во-вторых, появилось множество вузов, клубов, театров, а также радиовещание — наступал расцвет звучащей речи. К работе над нормализацией произношения привлекались ученые, которые в своих научных работах и словарях связывали старомосковские нормы с тем, что можно было назвать грамотным русским языком. Таким образом, московское произношение стало основой для литературных норм звучания великого и могучего, которые кодифицировались в словарях.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Поэтому на вопрос о том, существует ли московский говор в наши дни, можно смело ответить — да! Литературный язык, а значит, и литературное произношение активно используется не только москвичами, но и жителями других российских городов. Сегодняшнее московское, литературное произношение отличает не только «аканье», но и другие, не менее интересные черты. Например, «иканье» — стирание различий гласных «и» и «е» в безударном положении (как, например, в словах «лиса» и «леса»), или произношение взрывного звука «г».

Существует мнение, что к московскому говору относится произношение сочетания «чн» как «шн», в то время как жители Петербурга скорее употребили бы «чистый» вариант со звуком [ч]. Сегодня эта точка зрения является не совсем верной — по норме московского и литературного произношения в целом такие формы, как, например, «булошная» или «грешневый», устаревают. В настоящее время тенденция скорее такова: в нейтральных словах и терминах господствует звук [ч], сочетание [шн] встречается не так часто и в некоторых случаях считается устаревающей нормой произношения. Поэтому вряд ли современный житель Москвы скажет «лишность», а не «личность», или «молошный», а не «молочный».

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Стоит отметить некоторые случаи, ушедшие из современной нормы и являющиеся образцами старомосковской нормы. Вероятно, немногим известно, что наши бабушки и дедушки, произнося слова «маленький», «умненький» или «сладенький» иначе, с твердым окончанием — «маленькай», «умненькай», «сладенькай», — использовали тот самый старомосковский говор. Его следы все еще остались в современном русском языке, и вполне возможно, что эти формы еще можно услышать в театральной речи — считается, что она более консервативна, чем живая.

Вышеуказанные случаи свидетельствуют о том, что литературные нормы произношения постоянно развиваются, вытесняя устаревшие формы из употребления и вбирая в себя все новые тенденции развития живой речи. К чему приведут новые изменения? Неужели отзвуки старомосковского говора умрут вместе с теми, кто их активно употреблял в прошлом? Так или иначе, современная литературная норма произношения хранит самые яркие следы прошлого, и постоянное развитие нормы — естественный и необратимый процесс. Отзвуки старомосковского произношения все еще можно услышать со сцен Малого театра, а современные черты московского наречия мы слышим каждый день, сами этого не замечая. И несмотря на то, что гипертрофированный звук [a] в речи москвичей уже вряд ли услышишь, дразнилка «С МАсквы, с ПАсада, с КАлАшного ряда», наверное, еще долго будет существовать и вызывать улыбки на лицах жителей столицы.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

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